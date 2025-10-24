Что такое Capa (CAPA)

Capapult brings Solid and CAPA to TERRA. SOLID is an over-collateralized and fully decentralized softpegged stablecoin. CAPA is the governance token of Capapult and by using the governance poll stakers will decide the future for CAPAPULT

Прогноз цены Capa (USD)

Сколько будет стоить Capa (CAPA) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Capa (CAPA) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Capa.

CAPA на местную валюту

Токеномика Capa (CAPA)

Понимание токеномики Capa (CAPA) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена CAPA прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Capa (CAPA) Сколько стоит Capa (CAPA) на сегодня? Актуальная цена CAPA в USD – 0,00124391 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена CAPA в USD? $ 0,00124391 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена CAPA в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Capa? Рыночная капитализация CAPA составляет $ 195,37K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение CAPA? Циркулирующее предложение CAPA составляет 157,06M USD . Какова была максимальная цена (ATH) CAPA? CAPA достиг максимальной цены (ATH) в 0,02191833 USD . Какова была минимальная цена CAPA за все время (ATL)? CAPA достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов CAPA? Объем торгов за последние 24 часа для CAPA составляет -- USD . Вырастет ли CAPA в цене в этом году? CAPA может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены CAPA для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии Capa (CAPA)