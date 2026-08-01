Какова текущая цена Delpho USDV?

Delpho USDV торгуется по цене ₽75.3436146534736000, за последние 24 часа его цена изменилась на -0.00%. Этот показатель отражает актуальную цену, собранную с глобальных бирж.

Как текущая цена соотносится с историческими уровнями?

ATH Delpho USDV составляет ₽75.4184345289984000, тогда как ATL — ₽75.3436146534736000. Сравнение текущей цены с этими уровнями помогает инвесторам оценить долгосрочный потенциал и предыдущие циклы роста.

Какова сегодня общая оценка USDV?

Рыночная капитализация составляет ₽13641159.7056815360000, что ставит актив на 4837-е место среди всех криптовалют.

Насколько активно участие Delpho USDV на рынке?

За последние 24 часа объем торгов активом составил ₽--, что демонстрирует частоту участия трейдеров в торговле USDV.

Что такое обращаемое предложение и почему это важно?

В настоящее время в обращении находится 181045.786484 токенов; динамика предложения влияет на ограниченность, темпы инфляции и долгосрочные тенденции оценки.

К какой категории относится Delpho USDV?

Delpho USDV входит в классификацию Decentralized Finance (DeFi),Stablecoin Issuer,HyperEVM Ecosystem,Yield-Bearing Stablecoin,Yield-Bearing Tokens, которая объединяет его с другими активами, имеющими схожую полезность или роль в экосистеме.

Как -- влияет на ценность USDV?

Работа в сети -- позволяет USDV использовать особые скорости транзакций, комиссии, модели безопасности и функциональность смарт-контрактов, что способствует его широкому принятию.