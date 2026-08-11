Какова текущая цена Thala?

Thala торгуется по цене ₽0.561744609150452784000, при этом за последние 24 часа произошло изменение цены на 1.56%. Эта актуальная цифра отражает совокупный ввод данных с нескольких спотовых рынков.

Насколько волатильна THL сегодня?

Волатильность цены THL за последние 24 часа составляет --%. Более высокая волатильность указывает на быстрые изменения цены, тогда как низкая волатильность свидетельствует о стабильности.

Каков диапазон торгов за последние 24 часа для Thala?

Цена токена колебалась между ₽0.552711786421066272000 (минимум) и ₽0.565018661354858928000 (максимум). Трейдеры часто используют эту информацию для оценки дневного импульса и силы рынка.

Какой объем торгов был зафиксирован для THL?

За последние 24 часа объем торгов THL составил ₽--, что демонстрирует активность рынка в отношении данного актива.

Как текущая цена соотносится с максимальной и минимальной ценами за все время?

Максимальная цена за все время составляет ₽234.181521933072000, а минимальная цена за все время — ₽0.530124118219278912000. Сравнение текущей цены с этими уровнями помогает трейдерам понять долгосрочные циклы.

Насколько высока ликвидность рынка для Thala?

Уровень ликвидности оценивается в --/100, что указывает на глубину книжки заказов и легкость исполнения сделок во время активных торговых сессий.

Как THL сравнивается с другими токенами категории Decentralized Finance (DeFi),Aptos Ecosystem,Stablecoin Issuer,Liquid Staking?

В рамках категории Decentralized Finance (DeFi),Aptos Ecosystem,Stablecoin Issuer,Liquid Staking THL демонстрирует конкурентоспособную динамику, подкрепленную ликвидностью в размере ₽-- и постоянным интересом со стороны трейдеров.