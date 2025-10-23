Что такое Qi Dao (QI)

The Qi token—the governance token of the QiDao Protocol—allows those who hold it to vote on changes to the QiDao Protocol. Anyone, not only Qi holders, can submit proposals for a Qi vote. Qi tokens have to be staked to form xQi in order to vote. Qi holders will decide in a consensus how to distribute the Treasury funds to pay for various infrastructure needs and services. The funds in the Treasury are revenues from Closing Fees, and other income streams. The governance mechanism is designed to be flexible and upgradeable over time.

Прогноз цены Qi Dao (USD)

QI на местную валюту

Токеномика Qi Dao (QI)

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Qi Dao (QI) Сколько стоит Qi Dao (QI) на сегодня? Актуальная цена QI в USD – 0,02184019 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена QI в USD? $ 0,02184019 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена QI в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Qi Dao? Рыночная капитализация QI составляет $ 3,20M USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение QI? Циркулирующее предложение QI составляет 146,44M USD . Какова была максимальная цена (ATH) QI? QI достиг максимальной цены (ATH) в 6,09 USD . Какова была минимальная цена QI за все время (ATL)? QI достиг минимальной цены (ATL) в 0,00255096 USD . Каков объем торгов QI? Объем торгов за последние 24 часа для QI составляет -- USD . Вырастет ли QI в цене в этом году? QI может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены QI для более подробного анализа.

