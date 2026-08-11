Сегодняшняя цена Elixir

Текущая цена Elixir (ELX) сегодня составляет $ 0.00110511 с изменением 7.54% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации ELX на USD составляет $ 0.00110511 за ELX.

На данный момент Elixir занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 1,105,127, при оборотном предложении 259.27M ELX. В течение последних 24 часов, ELX торговался в диапазоне от $ 0.00108504 (минимум) до $ 0.00129528 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0.73515, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе ELX изменился на +1.85% за последний час и на -10.01% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 7.01K.

Рыночная информация Elixir (ELX)

Рыночная капитализация $ 1.11M$ 1.11M $ 1.11M Объем (24Ч) $ 7.01K$ 7.01K $ 7.01K Полностью разводненная рыночная капитализация $ 1.11M$ 1.11M $ 1.11M Оборотное предложение 259.27M 259.27M 259.27M Общее предложение 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущая рыночная капитализация Elixir составляет $ 1.11M, при 24-часовом объеме торгов $ 7.01K. Циркулируещее обращение ELX составляет 259.27M, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 1.11M.