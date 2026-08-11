Какова текущая рыночная цена Reflexer Ungovernance?

Reflexer Ungovernance оценивается в ₽88.290104420672000, за последние 24 часа он изменился на -10.21%. Это отражает последнее состояние спроса и предложения на глобальных криптовалютных рынках.

Сколько уникальных держателей у FLX?

На блокчейне насчитывается -- держателей, что свидетельствует о распределении и принятии FLX сообществом. Рост числа держателей часто рассматривается как сигнал укрепления участия в сети или повышения долгосрочного интереса.

Насколько активен Reflexer Ungovernance на своём родном блокчейне?

Как токен на --, его активность зависит от взаимодействий с кошельками, сетевых комиссий, стейкинг-поведения и использования смарт-контрактов. Повышенная активность может коррелировать с ростом торгового оборота или появлением новых экосистемных разработок.

Каково общее количество циркулирующих токенов FLX?

Общее количество циркулирующих токенов составляет 827118.0855017812, что напрямую влияет на дефицит токена и его оценку. Изменения в предложении могут происходить из-за эмиссии, сжигания или графиков разблокировки.

Каков 24-часовой объём торгов Reflexer Ungovernance?

Reflexer Ungovernance за прошедшие сутки генерировал ₽-- в торговом обороте, что демонстрирует активность торговли этим активом и глубину его ликвидности.

Как FLX показывает себя по сравнению с конкурентами из категории Decentralized Finance (DeFi),Ethereum Ecosystem,Paradigm Portfolio,Stablecoin Issuer,Pantera Capital Portfolio,Andreessen Horowitz (a16z) Portfolio?

По сравнению с другими активами в сегменте Decentralized Finance (DeFi),Ethereum Ecosystem,Paradigm Portfolio,Stablecoin Issuer,Pantera Capital Portfolio,Andreessen Horowitz (a16z) Portfolio, динамика FLX зависит от рыночных настроений, принятия инвесторами и on-chain метрик, связанных с --.