Какова сегодняшняя актуальная стоимость Prisma Governance Token?

Сегодня Prisma Governance Token торгуется по цене ₽0.578792359415708480000, при этом за последние 24 часа цена изменилась на -1.36%. Эта цена постоянно меняется, отражая текущий рыночный настрой.

Насколько волатильна PRISMA в данный момент?

Уровень волатильности за последние 24 часа составляет --%, что даёт представление о том, как быстро движется цена токена. Более высокая волатильность может создавать как торговые возможности, так и риски в зависимости от рыночных условий.

Какие условия ликвидности у Prisma Governance Token сегодня?

Prisma Governance Token имеет рейтинг ликвидности --/100, который оценивает глубину рынка на различных биржах. Более высокая ликвидность обычно приводит к более узким спредам и лучшему исполнению рыночных ордеров.

На каких ценовых уровнях торговался PRISMA сегодня?

За последние 24 часа он торговался в диапазоне от ₽0.577792057734066000000 до ₽0.590587988669841120000. Этот диапазон помогает трейдерам определить зоны поддержки и сопротивления для краткосрочных стратегий.

Каков сегодняшний объём торгов PRISMA?

Всего за последний день было совершено сделок на сумму ₽--. Всплески объёма часто предшествуют значительным движениям цены или изменениям рыночного настроения.

Как инвесторам следует интерпретировать уровень риска Prisma Governance Token?

Риск определяется волатильностью, глубиной ликвидности, рыночным рейтингом и распределением предложения. Как актив категории Decentralized Finance (DeFi),Ethereum Ecosystem,LSDFi,Curve Ecosystem,Stablecoin Issuer,Liquid Staking, созданный на блокчейне --, PRISMA может менять свой профиль риска в зависимости от обновлений экосистемы или общерыночных тенденций.