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Топ токенов категории Спорт по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Спорт. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
Chiliz
Chiliz
CHZ
$ 0.0131
+0.15%
-2.61%
+0.93%
$ 135.89M
$ 6.80M
2
Scor
Scor
SCOR
$ 0.01296743
-0.10%
0.00%
-1.95%
$ 51.87M
$ 678.74
3
FLOW
FLOW
FLOW
$ 0.03053
-0.52%
+3.58%
+16.87%
$ 50.73M
$ 2.31M
4
Fractal Bitcoin
Fractal Bitcoin
FB
$ 0.3397
0.00%
+1.55%
-0.32%
$ 35.39M
$ 165.30K
5
Croatian Football Federation Token
Croatian Football Federation Token
VATRENI
$ 1.08
-0.28%
-0.01%
+0.75%
$ 19.70M
$ 4.83K
6
Atlético de Madrid
Atlético de Madrid
ATM
$ 1.4983
+0.81%
-2.66%
-6.62%
$ 12.66M
$ 38.75K
7
OG
OG
OG
$ 2.609
+0.12%
-4.19%
+4.65%
$ 12.29M
$ 23.28K
8
Overtime
Overtime
OVER
$ 0.17901
+0.13%
0.00%
+9.04%
$ 9.88M
$ 17.65K
9
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
PSG
$ 0.5216
-0.46%
-1.79%
+2.71%
$ 8.38M
$ 124.02K
10
Galatasaray Fan Token
Galatasaray Fan Token
GAL
$ 0.990309
+0.11%
+0.02%
+5.97%
$ 8.20M
$ 1.76M
11
Santos FC Fan Token
Santos FC Fan Token
SANTOS
$ 0.4855
-0.08%
-1.20%
+3.38%
$ 7.84M
$ 189.45K
12
AS Roma
AS Roma
ASR
$ 0.8673
+0.05%
-2.36%
+2.47%
$ 7.50M
$ 61.94K
13
FIGHT
FIGHT
FIGHT
$ 0.003675
-0.22%
-1.38%
+10.41%
$ 7.50M
$ 27.21M
14
AlpineF1TeamFanToken
AlpineF1TeamFanToken
ALPINE
$ 0.3306
-0.18%
-2.63%
+4.80%
$ 7.04M
$ 171.33K
15
FC Barcelona FT
FC Barcelona FT
BAR
$ 0.2693
-0.22%
+0.15%
+1.54%
$ 6.85M
$ 212.90K
16
FC Porto Fan Token
FC Porto Fan Token
PORTO
$ 0.4524
-0.37%
-2.74%
0.00%
$ 5.91M
$ 141.05K
17
Manchester City Fan
Manchester City Fan
CITY
$ 0.3715
+0.22%
-0.64%
+1.50%
$ 5.02M
$ 148.92K
18
Juventus
Juventus
JUV
$ 0.3162
-0.09%
-1.59%
+2.23%
$ 4.94M
$ 177.60K
19
S.S. Lazio Fan Token
S.S. Lazio Fan Token
LAZIO
$ 0.3609
-0.50%
-2.56%
+4.75%
$ 4.77M
$ 155.53K
20
SWEAT
SWEAT
SWEAT
$ 0.00034953
-0.11%
-0.01%
-13.81%
$ 4.68M
$ 25.72K
21
Sport.Fun
Sport.Fun
FUN
$ 0.02204
-0.41%
-4.34%
+1.90%
$ 3.92M
$ 3.07M
22
AC Milan Fan Token
AC Milan Fan Token
ACM
$ 0.2726
-0.07%
-1.84%
+2.48%
$ 3.72M
$ 201.28K
23
Arsenal Fan Token
Arsenal Fan Token
AFC
$ 0.166
-0.42%
+0.36%
-0.36%
$ 3.71M
$ 323.84K
24
Avalon
Avalon
AVL
$ 0.01765
0.00%
-0.84%
+5.56%
$ 2.86M
$ 3.10M
25
InterMilanFanToken
InterMilanFanToken
INTER
$ 0.213
-0.14%
-0.51%
-1.35%
$ 2.63M
$ 272.14K
26
Trabzonspor Fan Token
Trabzonspor Fan Token
TRA
$ 0.218884
+0.23%
+0.01%
-16.97%
$ 1.85M
$ 394.55K
27
OneFootball Credits
OneFootball Credits
OFC
$ 0.010177
0.00%
+2.48%
+4.74%
$ 1.65M
$ 10.02M
28
Argentine Football
Argentine Football
ARG
$ 0.08106
+0.14%
-0.77%
-3.55%
$ 1.51M
$ 653.51K
29
Tottenham Hotspur FC Fan Token
Tottenham Hotspur FC Fan Token
SPURS
$ 0.111649
-0.08%
+0.12%
+13.01%
$ 1.49M
$ 65.20K
30
BlockchainSpace
BlockchainSpace
GUILD
$ 0.00282459
0.00%
--
-0.37%
$ 1.29M
$ 208.23
31
Napoli Fan Token
Napoli Fan Token
NAP
$ 0.2158
-0.55%
+0.33%
-13.96%
$ 1.25M
$ 251.24K
32
Karate Combat
Karate Combat
KARATE
$ 1.75E-5
0.00%
-0.90%
-0.46%
$ 1.17M
--
33
Spain
Spain
SPAIN
$ 0.177421
+1.21%
-0.03%
-9.73%
$ 1.12M
$ 71.24K
34
PortugalNationalTeam
PortugalNationalTeam
POR
$ 0.08316
-0.66%
-0.62%
+2.37%
$ 1.08M
$ 647.17K
35
Italian National Football Team Fan Token
Italian National Football Team Fan Token
ITA
$ 0.061252
-0.34%
+0.00%
-0.97%
$ 810.60K
$ 11.34K
36
SL Benfica Fan Token
SL Benfica Fan Token
BENFICA
$ 0.099636
0.00%
-0.00%
+0.11%
$ 800.08K
$ 24.41K
37
Step App
Step App
FITFI
$ 0.00015941
+0.03%
0.00%
-2.06%
$ 733.29K
$ 38.61K
38
Belgium Fan Token
Belgium Fan Token
BELG
$ 0.144319
+0.51%
-0.01%
-6.02%
$ 697.06K
$ 97.55K
39
Scotland Fan Token
Scotland Fan Token
SFA
$ 0.243327
+1.35%
+0.01%
+3.06%
$ 600.01K
$ 259.70K
40
KCAL
KCAL
KCAL
$ 0.00971092
0.00%
--
-24.16%
$ 485.55K
$ 371.99
41
South Africa Fan Token
South Africa Fan Token
SAFA
$ 0.12907
+1.14%
-0.03%
-6.66%
$ 481.43K
$ 146.06K
42
Blockasset
Blockasset
BLOCK
$ 0.00136207
+0.02%
+0.02%
-1.77%
$ 424.64K
$ 301.21
43
AS Monaco
AS Monaco
ASM
$ 0.06387
-1.34%
+1.19%
+2.62%
$ 410.57K
$ 852.83K
44
Everton FC Fan Token
Everton FC Fan Token
EFC
$ 0.05273
-0.58%
-0.41%
+0.53%
$ 406.89K
$ 1.05M
45
Sevilla Fan Token
Sevilla Fan Token
SEVILLA
$ 0.052232
+0.40%
-0.01%
-2.26%
$ 404.79K
$ 65.97K
46
Samsunspor Fan Token
Samsunspor Fan Token
SAM
$ 0.152496
0.00%
-0.01%
-12.25%
$ 381.23K
$ 72.21K
47
Flamengo Fan Token
Flamengo Fan Token
MENGO
$ 0.0208
+0.05%
-2.27%
+1.28%
$ 371.80K
$ 2.57M
48
Valencia CF Fan Token
Valencia CF Fan Token
VCF
$ 0.05412
0.00%
0.00%
-0.31%
$ 370.70K
$ 14.46K
49
TeamPL Token
TeamPL Token
TMPL
$ 0.00239787
0.00%
--
+0.05%
$ 334.92K
$ 1.48
50
Sauber FT
Sauber FT
SAUBER
$ 0.106
-1.19%
-0.92%
-1.01%
$ 309.27K
$ 513.68K

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Спорт и почему они так популярны?
Токены категории Спорт представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 85 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $447.35M.
Какой токен из категории Спорт демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Спорт, отслеживаемых на MEXC, SNFT продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 5.85% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Спорт находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 85 токенов категории Спорт, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Спорт относятся CHZ, SCOR, FLOW. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Спорт?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Спорт составляет примерно $447.35M. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Спорт, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.