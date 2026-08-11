Сегодняшняя цена Spain

Текущая цена Spain (SPAIN) сегодня составляет $ 0,176277 с изменением 3,36% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации SPAIN на USD составляет $ 0,176277 за SPAIN.

На данный момент Spain занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 1 109 600, при оборотном предложении 6,29M SPAIN. В течение последних 24 часов, SPAIN торговался в диапазоне от $ 0,174744 (минимум) до $ 0,18541 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,919625, тогда как исторический минимум составил $ 0,174744.

В краткосрочной перспективе SPAIN изменился на -0,04% за последний час и на -13,31% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 63,40K.

Рыночная информация Spain (SPAIN)

Рыночная капитализация $ 1,11M$ 1,11M $ 1,11M Объем (24Ч) $ 63,40K$ 63,40K $ 63,40K Полностью разводненная рыночная капитализация $ 4,16M$ 4,16M $ 4,16M Оборотное предложение 6,29M 6,29M 6,29M Общее предложение 29 012 176,0 29 012 176,0 29 012 176,0

Текущая рыночная капитализация Spain составляет $ 1,11M, при 24-часовом объеме торгов $ 63,40K. Циркулируещее обращение SPAIN составляет 6,29M, а общее предложение – 29012176.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 4,16M.