Подробнее о VATRENI

Информация о цене VATRENI

Официальный сайт VATRENI

Токеномика VATRENI

Прогноз цен VATRENI

Цена Croatian Football Federation Token (VATRENI)

Текущая цена 1 VATRENI в USD:

$1,14
$1,14$1,14
-1,00%1D
USD
График цены Croatian Football Federation Token (VATRENI) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-23 23:34:48 (UTC+8)

Информация о ценах Croatian Football Federation Token (VATRENI) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 1,14
$ 1,14$ 1,14
Мин 24Ч
$ 1,15
$ 1,15$ 1,15
Макс 24Ч

$ 1,14
$ 1,14$ 1,14

$ 1,15
$ 1,15$ 1,15

$ 1,71
$ 1,71$ 1,71

$ 0,050045
$ 0,050045$ 0,050045

-0,96%

-0,93%

+1,15%

+1,15%

Текущая цена Croatian Football Federation Token (VATRENI) составляет $1,14. За последние 24 часа VATRENI торговался в диапазоне от $ 1,14 до $ 1,15, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена VATRENI за все время составляет $ 1,71, а минимальная – $ 0,050045.

Что касается краткосрочной динамики, VATRENI изменился на -0,96% за последний час, на -0,93% за 24 часа и на +1,15% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Croatian Football Federation Token (VATRENI)

$ 4,41M
$ 4,41M$ 4,41M

--
----

$ 24,40M
$ 24,40M$ 24,40M

3,86M
3,86M 3,86M

21 359 921,793765157
21 359 921,793765157 21 359 921,793765157

Текущая рыночная капитализация Croatian Football Federation Token составляет $ 4,41M, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение VATRENI составляет 3,86M, а общее предложение – 21359921.793765157. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 24,40M.

История цен Croatian Football Federation Token (VATRENI) в USD

За сегодня изменение цены Croatian Football Federation Token на USD составило $ -0,010767411025437.
За последние 30 дней изменение цены Croatian Football Federation Token на USD составило $ -0,0152630040.
За последние 60 дней изменение цены Croatian Football Federation Token на USD составило $ -0,0918802380.
За последние 90 дней изменение цены Croatian Football Federation Token на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0,010767411025437-0,93%
30 дней$ -0,0152630040-1,33%
60 дней$ -0,0918802380-8,05%
90 дней$ 0--

Что такое Croatian Football Federation Token (VATRENI)

VATRENI is a loyalty crypto token. It's a Croatian Football Federation Fan Token.

Источник Croatian Football Federation Token (VATRENI)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены Croatian Football Federation Token (USD)

Сколько будет стоить Croatian Football Federation Token (VATRENI) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Croatian Football Federation Token (VATRENI) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Croatian Football Federation Token.

Проверьте прогноз цены Croatian Football Federation Token!

VATRENI на местную валюту

Токеномика Croatian Football Federation Token (VATRENI)

Понимание токеномики Croatian Football Federation Token (VATRENI) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена VATRENI прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Croatian Football Federation Token (VATRENI)

Сколько стоит Croatian Football Federation Token (VATRENI) на сегодня?
Актуальная цена VATRENI в USD – 1,14 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена VATRENI в USD?
Текущая цена VATRENI в USD составляет $ 1,14. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Croatian Football Federation Token?
Рыночная капитализация VATRENI составляет $ 4,41M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение VATRENI?
Циркулирующее предложение VATRENI составляет 3,86M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) VATRENI?
VATRENI достиг максимальной цены (ATH) в 1,71 USD.
Какова была минимальная цена VATRENI за все время (ATL)?
VATRENI достиг минимальной цены (ATL) в 0,050045 USD.
Каков объем торгов VATRENI?
Объем торгов за последние 24 часа для VATRENI составляет -- USD.
Вырастет ли VATRENI в цене в этом году?
VATRENI может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены VATRENI для более подробного анализа.
