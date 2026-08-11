Какова сегодняшняя актуальная стоимость TeamPL Token?

Сегодня TeamPL Token торгуется по цене ₽0.179404743130241328000, при этом за последние 24 часа цена изменилась на --%. Эта цена постоянно меняется, отражая текущий рыночный настрой.

Насколько волатильна TMPL в данный момент?

Уровень волатильности за последние 24 часа составляет --%, что даёт представление о том, как быстро движется цена токена. Более высокая волатильность может создавать как торговые возможности, так и риски в зависимости от рыночных условий.

Какие условия ликвидности у TeamPL Token сегодня?

TeamPL Token имеет рейтинг ликвидности --/100, который оценивает глубину рынка на различных биржах. Более высокая ликвидность обычно приводит к более узким спредам и лучшему исполнению рыночных ордеров.

На каких ценовых уровнях торговался TMPL сегодня?

За последние 24 часа он торговался в диапазоне от ₽0E-14 до ₽0E-14. Этот диапазон помогает трейдерам определить зоны поддержки и сопротивления для краткосрочных стратегий.

Каков сегодняшний объём торгов TMPL?

Всего за последний день было совершено сделок на сумму ₽--. Всплески объёма часто предшествуют значительным движениям цены или изменениям рыночного настроения.

Как инвесторам следует интерпретировать уровень риска TeamPL Token?

Риск определяется волатильностью, глубиной ликвидности, рыночным рейтингом и распределением предложения. Как актив категории Sports,Fan Token,Ethereum Ecosystem,Governance, созданный на блокчейне --, TMPL может менять свой профиль риска в зависимости от обновлений экосистемы или общерыночных тенденций.