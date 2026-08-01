Сегодняшняя цена Belgium Fan Token

Текущая цена Belgium Fan Token (BELG) сегодня составляет $ 0,144522 с изменением 2,90% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации BELG на USD составляет $ 0,144522 за BELG.

На данный момент Belgium Fan Token занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 698 040, при оборотном предложении 4,83M BELG. В течение последних 24 часов, BELG торговался в диапазоне от $ 0,14277 (минимум) до $ 0,148441 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,689486, тогда как исторический минимум составил $ 0,132738.

В краткосрочной перспективе BELG изменился на -0,82% за последний час и на -9,25% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 101,08K.

Рыночная информация Belgium Fan Token (BELG)

Рыночная капитализация $ 698,04K$ 698,04K $ 698,04K Объем (24Ч) $ 101,08K$ 101,08K $ 101,08K Полностью разводненная рыночная капитализация $ 2,76M$ 2,76M $ 2,76M Оборотное предложение 4,83M 4,83M 4,83M Общее предложение 20 000 000,0 20 000 000,0 20 000 000,0

Текущая рыночная капитализация Belgium Fan Token составляет $ 698,04K, при 24-часовом объеме торгов $ 101,08K. Циркулируещее обращение BELG составляет 4,83M, а общее предложение – 20000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 2,76M.