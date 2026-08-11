Сегодняшняя цена Overtime

Текущая цена Overtime (OVER) сегодня составляет $ 0.179147 с изменением 1.07% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации OVER на USD составляет $ 0.179147 за OVER.

На данный момент Overtime занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 9,885,936, при оборотном предложении 55.18M OVER. В течение последних 24 часов, OVER торговался в диапазоне от $ 0.17683 (минимум) до $ 0.179362 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0.369086, тогда как исторический минимум составил $ 0.095069.

В краткосрочной перспективе OVER изменился на +0.02% за последний час и на +11.50% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 13.14K.

Рыночная информация Overtime (OVER)

Рыночная капитализация $ 9.89M$ 9.89M $ 9.89M Объем (24Ч) $ 13.14K$ 13.14K $ 13.14K Полностью разводненная рыночная капитализация $ 12.44M$ 12.44M $ 12.44M Оборотное предложение 55.18M 55.18M 55.18M Общее предложение 55,183,062.132361285 55,183,062.132361285 55,183,062.132361285

Текущая рыночная капитализация Overtime составляет $ 9.89M, при 24-часовом объеме торгов $ 13.14K. Циркулируещее обращение OVER составляет 55.18M, а общее предложение – 55183062.132361285. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 12.44M.