Какова текущая цена Scotland Fan Token?

Scotland Fan Token торгуется по цене ₽18.1728719083027424000, при этом за последние 24 часа произошло изменение цены на 1.04%. Эта актуальная цифра отражает совокупный ввод данных с нескольких спотовых рынков.

Насколько волатильна SFA сегодня?

Волатильность цены SFA за последние 24 часа составляет --%. Более высокая волатильность указывает на быстрые изменения цены, тогда как низкая волатильность свидетельствует о стабильности.

Каков диапазон торгов за последние 24 часа для Scotland Fan Token?

Цена токена колебалась между ₽17.8374443336265792000 (минимум) и ₽19.5153304282312992000 (максимум). Трейдеры часто используют эту информацию для оценки дневного импульса и силы рынка.

Какой объем торгов был зафиксирован для SFA?

За последние 24 часа объем торгов SFA составил ₽--, что демонстрирует активность рынка в отношении данного актива.

Как текущая цена соотносится с максимальной и минимальной ценами за все время?

Максимальная цена за все время составляет ₽142.16203254176000, а минимальная цена за все время — ₽14.7155660990095296000. Сравнение текущей цены с этими уровнями помогает трейдерам понять долгосрочные циклы.

Насколько высока ликвидность рынка для Scotland Fan Token?

Уровень ликвидности оценивается в --/100, что указывает на глубину книжки заказов и легкость исполнения сделок во время активных торговых сессий.

Как SFA сравнивается с другими токенами категории Sports,Fan Token,Solana Ecosystem,Base Ecosystem,Chiliz Ecosystem?

В рамках категории Sports,Fan Token,Solana Ecosystem,Base Ecosystem,Chiliz Ecosystem SFA демонстрирует конкурентоспособную динамику, подкрепленную ликвидностью в размере ₽-- и постоянным интересом со стороны трейдеров.