Цена Valencia CF Fan Token (VCF)
-0,21%
+0,84%
-3,72%
-3,72%
Текущая цена Valencia CF Fan Token (VCF) составляет $0,108144. За последние 24 часа VCF торговался в диапазоне от $ 0,105459 до $ 0,109852, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена VCF за все время составляет $ 4,95, а минимальная – $ 0,099395.
Что касается краткосрочной динамики, VCF изменился на -0,21% за последний час, на +0,84% за 24 часа и на -3,72% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.
Текущая рыночная капитализация Valencia CF Fan Token составляет $ 713,67K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение VCF составляет 6,60M, а общее предложение – 10000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 1,08M.
За сегодня изменение цены Valencia CF Fan Token на USD составило $ +0,0009038.
За последние 30 дней изменение цены Valencia CF Fan Token на USD составило $ -0,0256318907.
За последние 60 дней изменение цены Valencia CF Fan Token на USD составило $ -0,0373457243.
За последние 90 дней изменение цены Valencia CF Fan Token на USD составило $ -0,0439998463199671.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ +0,0009038
|+0,84%
|30 дней
|$ -0,0256318907
|-23,70%
|60 дней
|$ -0,0373457243
|-34,53%
|90 дней
|$ -0,0439998463199671
|-28,91%
The Valencia CF Fan Token allows VCF fans to have a tokenized share of influence on club decisions, purchased through the consumer facing platform, Socios.com, fans can engage in a wide variety of club decisions for example, choosing a goal celebration song or deciding which MMA fighters should face off and in doing so, earn rewards and money can't buy experiences. Experiences like... having the opportunity to meet and greet with players of their favourite club, receiving VIP treatment at their favourite stadium & much much more. To obtain Fan Tokens, fans must purchase Chiliz (CHZ) Tokens via Socios.com which then can be used to buy VCF Fan Tokens.
Fan Tokens are initially sold in a Fan Token Offering or FTO. FTOs are the initial sale of Fan Tokens which allows fans to buy the Fan Token at a fixed price. work in a similar way to flash sales and are designed to be a fair way for new partnerships to launch Fan Tokens on the Socios.com platform at a discount. At pre-launch a proportion of the total Fan Token supply is made available to users before being listed on the worlds first tokenised sports and entertainment exchange, Chiliz.net. This enables dedicated fans to gain early access prior to Fan Token launches which will be made accessible to everyone.
The growing list of partnerships launching their Fan Tokens on the Socios.com platform include some of the biggest sport organisations in the world from the likes of major European soccer teams FC Barcelona, Paris Saint-Germain, Juventus, AC Milan, Manchester City, MMA giant UFC, NASCAR Roush Fenway Racing, NHL New Jersey Devils, Formula One Aston Martin and the Argentine Football Association.
