Текущая рыночная капитализация Valencia CF Fan Token составляет $ 713,67K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение VCF составляет 6,60M, а общее предложение – 10000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 1,08M.

Текущая цена Valencia CF Fan Token (VCF) составляет $0,108144. За последние 24 часа VCF торговался в диапазоне от $ 0,105459 до $ 0,109852, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена VCF за все время составляет $ 4,95, а минимальная – $ 0,099395.

История цен Valencia CF Fan Token (VCF) в USD

За сегодня изменение цены Valencia CF Fan Token на USD составило $ +0,0009038.

За последние 30 дней изменение цены Valencia CF Fan Token на USD составило $ -0,0256318907.

За последние 60 дней изменение цены Valencia CF Fan Token на USD составило $ -0,0373457243.

За последние 90 дней изменение цены Valencia CF Fan Token на USD составило $ -0,0439998463199671.