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Гала TradFi с 1 000 000$
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Топ токенов категории NFTFi по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе NFTFi. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
Backpack
Backpack
BP
$ 0.388
-0.08%
-3.85%
-1.00%
$ 96.87M
$ 196.81K
2
DOG GO TO THE MOON
DOG GO TO THE MOON
DOG
$ 0.0006624
-0.24%
+1.85%
+10.30%
$ 66.10M
$ 125.49M
3
Blur
Blur
BLUR
$ 0.01383
-0.65%
-0.43%
+1.69%
$ 39.07M
$ 4.13M
4
Fake World Assets
Fake World Assets
FWA
$ 0.02198242
-4.42%
-0.19%
+116.78%
$ 21.64M
$ 1.99M
5
Public Masterpiece
Public Masterpiece
PMT
$ 0.10143
+0.06%
-0.35%
-1.34%
$ 18.57M
$ 1.16M
6
SynFutures
SynFutures
F
$ 0.002894
-0.24%
-1.43%
+2.85%
$ 12.37M
$ 20.20M
7
Eesee
Eesee
ESE
$ 0.011252
-0.04%
-2.64%
+21.25%
$ 10.61M
$ 4.06M
8
PunkStrategy
PunkStrategy
PNKSTR
$ 0.00721255
-1.25%
+0.00%
+1.42%
$ 6.54M
$ 63.64K
9
Wen
Wen
WEN
$ 0.000003461
-0.06%
-0.26%
-10.35%
$ 2.52M
$ 16.50B
10
Feisty Doge NFT
Feisty Doge NFT
NFD
$ 2.16E-5
0.00%
+1.00%
+0.28%
$ 2.16M
--
11
ChimpStrategy
ChimpStrategy
CHMPSTR
$ 0.00247898
+0.19%
-0.03%
-5.63%
$ 2.08M
$ 5.08K
12
Harambe
Harambe
HARAMBE
$ 1.156E-5
0.00%
-0.70%
-0.43%
$ 1.16M
--
13
VibeStrategy
VibeStrategy
VIBESTR
$ 0.0013598
+0.21%
-0.12%
-22.33%
$ 991.41K
$ 22.37K
14
K9
K9
K9
$ 0.00082964
+0.39%
+0.33%
+131.93%
$ 931.40K
$ 33.53K
15
GOTM
GOTM
GOTM
$ 0.0010505
+0.23%
-0.01%
+1.15%
$ 807.12K
$ 102.89
16
X2Y2
X2Y2
X2Y2
$ 0.0007672
+0.18%
--
+1.85%
$ 767.14K
$ 4.87
17
rHYPURR
rHYPURR
RHYPURR
$ 2.24
-0.44%
+0.01%
-1.75%
$ 688.29K
$ 41.07
18
ApeStrategy
ApeStrategy
APESTR
$ 0.00079783
+0.24%
-0.02%
-9.48%
$ 576.86K
$ 1.70K
19
PudgyStrategy
PudgyStrategy
PUDGYSTR
$ 0.00059092
+0.31%
-0.02%
-8.24%
$ 571.06K
$ 295.64
20
Anome
Anome
ANOME
$ 0.01728702
-0.07%
-0.02%
-13.72%
$ 518.62K
$ 200.77K
21
CheckStrategy
CheckStrategy
CHKSTR
$ 0.00028067
0.00%
--
+1.22%
$ 256.50K
$ 364.98
22
PainStrategy
PainStrategy
PAINSTR
$ 0.00027285
0.00%
--
+0.99%
$ 255.13K
$ 656.88
23
OtherdeedStrategy
OtherdeedStrategy
DEEDSTR
$ 0.00026631
0.00%
+0.00%
+0.28%
$ 245.31K
$ 202.07
24
BirbStrategy
BirbStrategy
BIRBSTR
$ 0.00025135
+0.22%
--
-0.93%
$ 227.08K
$ 44.73
25
Punk Auction
Punk Auction
PAST
$ 0.200856
0.00%
--
+11.00%
$ 195.15K
$ 8.46
26
MeebitStrategy
MeebitStrategy
MEEBSTR
$ 0.00020917
0.00%
--
+2.77%
$ 192.97K
$ 1.07
27
ToadzStrategy
ToadzStrategy
TOADSTR
$ 0.0001875
0.00%
--
+1.68%
$ 174.24K
$ 89.89
28
V1 Punk Strategic Reserve
V1 Punk Strategic Reserve
PUNKSR
$ 0.00027972
0.00%
--
+0.11%
$ 170.87K
$ 74.32
29
DickStrategy
DickStrategy
DICKSTR
$ 0.00018815
0.00%
--
-3.07%
$ 169.58K
$ 71.05
30
Hacash Diamond
Hacash Diamond
HACD
$ 6.45
0.00%
-0.00%
-6.39%
$ 164.91K
$ 3.21K
31
RektStrategy
RektStrategy
REKTSTR
$ 0.00017837
0.00%
--
-0.39%
$ 161.25K
$ 535.12
32
GobStrategy
GobStrategy
GOBSTR
$ 0.00020934
0.00%
--
-0.89%
$ 160.90K
$ 53.67
33
SquiggleStrategy
SquiggleStrategy
SQUIGSTR
$ 0.00017171
0.00%
--
+0.34%
$ 160.14K
$ 8.32
34
GLHFStrategy
GLHFStrategy
GLHFSTR
$ 0.00016966
+0.38%
-0.02%
+11.79%
$ 156.09K
$ 1.02K
35
Itheum
Itheum
ITHEUM
$ 0.00018079
+0.31%
+0.03%
+4.55%
$ 149.59K
$ 90.90
36
Nakamigo
Nakamigo
MEEGSTR
$ 0.00016275
+0.36%
-0.02%
-9.07%
$ 143.53K
$ 70.96
37
Bozo Benk
Bozo Benk
BOZO
$ 0.00017603
+0.30%
-0.01%
-1.54%
$ 140.64K
$ 26.29
38
NakamotoStrategy
NakamotoStrategy
NAKASTR
$ 0.00013663
0.00%
--
-2.14%
$ 136.63K
$ 300.21
39
Niftyx Protocol
Niftyx Protocol
SHROOM
$ 0.00191814
+0.17%
--
+0.91%
$ 125.75K
$ 13.41
40
BendDAO
BendDAO
BEND
$ 2.902E-5
0.00%
0.00%
+2.94%
$ 119.56K
--
41
Strategy Punks
Strategy Punks
$STRPNK
$ 0.00011525
0.00%
--
+9.88%
$ 115.25K
$ 121.10
42
DeathSTR
DeathSTR
DEATHSTR
$ 0.00016889
0.00%
+0.00%
-9.23%
$ 97.44K
$ 815.22
43
Fwogs Strategy
Fwogs Strategy
FWOGSTR
$ 7.671E-5
0.00%
-3.50%
-0.01%
$ 70.59K
--
44
Base Strategy
Base Strategy
BASTR
$ 7.11475E-7
0.00%
-5.60%
+2.14%
$ 67.93K
--
45
Claynosaurz Strategy
Claynosaurz Strategy
CNZSTRAT
$ 0.0001188
0.00%
--
+2.07%
$ 64.86K
$ 92.86
46
Madlads Strategy
Madlads Strategy
MLSTRAT
$ 5.46E-5
0.00%
+1.60%
+3.94%
$ 49.83K
--
47
Awoo
Awoo
AWOO
$ 8.144E-5
-0.12%
+16.90%
+5.96%
$ 40.72K
--
48
HypurrStrategy
HypurrStrategy
HYPSTR
$ 4.179E-5
0.00%
-2.70%
+1.38%
$ 37.22K
--
49
Bodoggos Strategy
Bodoggos Strategy
BDGSTRAT
$ 2.843E-5
0.00%
+5.00%
+5.02%
$ 27.13K
--
50
Gifts Strategy
Gifts Strategy
GIFTSTR
$ 0.00036887
+0.28%
-0.01%
-6.99%
$ 26.26K
$ 21.24

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории NFTFi и почему они так популярны?
Токены категории NFTFi представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 55 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $289.70M.
Какой токен из категории NFTFi демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории NFTFi, отслеживаемых на MEXC, AWOO продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 16.90% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов NFTFi находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 55 токенов категории NFTFi, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории NFTFi относятся BP, DOG, BLUR. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории NFTFi?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории NFTFi составляет примерно $289.70M. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор NFTFi, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.