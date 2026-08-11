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Текущая цена Harambe сегодня составляет 0 USD. Рыночная капитализация HARAMBE составляет 1 156 097 USD. Отслеживайте обновления цен HARAMBE в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Harambe сегодня составляет 0 USD. Рыночная капитализация HARAMBE составляет 1 156 097 USD. Отслеживайте обновления цен HARAMBE в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Цена Harambe (HARAMBE)

Не в листинге

Текущая цена 1 HARAMBE в USD:

$0,00001156
$0,00001156$0,00001156
-0,70%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Harambe (HARAMBE) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-11 06:31:04 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Harambe

Текущая цена Harambe (HARAMBE) сегодня составляет $ 0 с изменением 2,49% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации HARAMBE на USD составляет $ 0 за HARAMBE.

На данный момент Harambe занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 1 156 097, при оборотном предложении 100,00B HARAMBE. В течение последних 24 часов, HARAMBE торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе HARAMBE изменился на -- за последний час и на -0,56% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация Harambe (HARAMBE)

$ 1,16M
$ 1,16M$ 1,16M

--
----

$ 1,16M
$ 1,16M$ 1,16M

100,00B
100,00B 100,00B

99 999 999 999,99998
99 999 999 999,99998 99 999 999 999,99998

Текущая рыночная капитализация Harambe составляет $ 1,16M, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение HARAMBE составляет 100,00B, а общее предложение – 99999999999.99998. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 1,16M.

История цен Harambe в USD

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
$ 0$ 0
Мин 24Ч
$ 0
$ 0$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

-2,49%

-0,56%

-0,56%

История цен Harambe (HARAMBE) в USD

За сегодня изменение цены Harambe на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Harambe на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Harambe на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Harambe на USD составило --.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0-2,49%
30 дней$ 0+6,86%
60 дней$ 0+10,97%
90 дней----

Прогноз цены Harambe

Прогноз цены Harambe (HARAMBE) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена HARAMBE в 2030 году составит $ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены Harambe (HARAMBE) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Harambe потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в $ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Harambe достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены HARAMBE, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Harambe».

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Источник Harambe (HARAMBE)

Официальный веб-сайт

Категория :

Ethereum EcosystemFractionalized NFTMeme

О Harambe

Какова текущая рыночная цена Harambe?

Harambe оценивается в ₽, за последние 24 часа он изменился на -2.49%. Это отражает последнее состояние спроса и предложения на глобальных криптовалютных рынках.

Сколько уникальных держателей у HARAMBE?

На блокчейне насчитывается -- держателей, что свидетельствует о распределении и принятии HARAMBE сообществом. Рост числа держателей часто рассматривается как сигнал укрепления участия в сети или повышения долгосрочного интереса.

Насколько активен Harambe на своём родном блокчейне?

Как токен на --, его активность зависит от взаимодействий с кошельками, сетевых комиссий, стейкинг-поведения и использования смарт-контрактов. Повышенная активность может коррелировать с ростом торгового оборота или появлением новых экосистемных разработок.

Каково общее количество циркулирующих токенов HARAMBE?

Общее количество циркулирующих токенов составляет 99999999999.99998, что напрямую влияет на дефицит токена и его оценку. Изменения в предложении могут происходить из-за эмиссии, сжигания или графиков разблокировки.

Каков 24-часовой объём торгов Harambe?

Harambe за прошедшие сутки генерировал ₽-- в торговом обороте, что демонстрирует активность торговли этим активом и глубину его ликвидности.

Как HARAMBE показывает себя по сравнению с конкурентами из категории NFT,Meme,Fractionalized NFT,Ethereum Ecosystem,NFTFi,Zoo-Themed?

По сравнению с другими активами в сегменте NFT,Meme,Fractionalized NFT,Ethereum Ecosystem,NFTFi,Zoo-Themed, динамика HARAMBE зависит от рыночных настроений, принятия инвесторами и on-chain метрик, связанных с --.

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Страница обновлена: 2026-08-11 06:31:04 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Harambe (HARAMBE)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

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