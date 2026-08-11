Сегодняшняя цена K9

Текущая цена K9 (K9) сегодня составляет $ 0 с изменением 16.61% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации K9 на USD составляет $ 0 за K9.

На данный момент K9 занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 998,779, при оборотном предложении 1.12B K9. В течение последних 24 часов, K9 торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе K9 изменился на +0.97% за последний час и на +72.01% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 25.50K.

Рыночная информация K9 (K9)

Рыночная капитализация $ 998.78K$ 998.78K $ 998.78K Объем (24Ч) $ 25.50K$ 25.50K $ 25.50K Полностью разводненная рыночная капитализация $ 998.78K$ 998.78K $ 998.78K Оборотное предложение 1.12B 1.12B 1.12B Общее предложение 1,123,000,000.0 1,123,000,000.0 1,123,000,000.0

Текущая рыночная капитализация K9 составляет $ 998.78K, при 24-часовом объеме торгов $ 25.50K. Циркулируещее обращение K9 составляет 1.12B, а общее предложение – 1123000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 998.78K.