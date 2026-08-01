Сегодняшняя цена DeathSTR

Текущая цена DeathSTR (DEATHSTR) сегодня составляет $ 0 с изменением 0,25% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации DEATHSTR на USD составляет $ 0 за DEATHSTR.

На данный момент DeathSTR занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 97 440, при оборотном предложении 576,94M DEATHSTR. В течение последних 24 часов, DEATHSTR торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,0014758, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе DEATHSTR изменился на -- за последний час и на -9,30% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 815,22.

Рыночная информация DeathSTR (DEATHSTR)

Рыночная капитализация $ 97,44K$ 97,44K $ 97,44K Объем (24Ч) $ 815,22$ 815,22 $ 815,22 Полностью разводненная рыночная капитализация $ 97,44K$ 97,44K $ 97,44K Оборотное предложение 576,94M 576,94M 576,94M Общее предложение 576 943 839,6572912 576 943 839,6572912 576 943 839,6572912

Текущая рыночная капитализация DeathSTR составляет $ 97,44K, при 24-часовом объеме торгов $ 815,22. Циркулируещее обращение DEATHSTR составляет 576,94M, а общее предложение – 576943839.6572912. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 97,44K.