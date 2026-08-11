Сегодняшняя цена OtherdeedStrategy

Текущая цена OtherdeedStrategy (DEEDSTR) сегодня составляет $ 0 с изменением 0,00% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации DEEDSTR на USD составляет $ 0 за DEEDSTR.

На данный момент OtherdeedStrategy занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 245 314, при оборотном предложении 920,56M DEEDSTR. В течение последних 24 часов, DEEDSTR торговался в диапазоне от $ 0,0 (минимум) до $ 0,0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе DEEDSTR изменился на -- за последний час и на -11,94% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 202,07.

Рыночная информация OtherdeedStrategy (DEEDSTR)

Рыночная капитализация $ 245,31K$ 245,31K $ 245,31K Объем (24Ч) $ 202,07$ 202,07 $ 202,07 Полностью разводненная рыночная капитализация $ 245,31K$ 245,31K $ 245,31K Оборотное предложение 920,56M 920,56M 920,56M Общее предложение 920 555 522,2516327 920 555 522,2516327 920 555 522,2516327

Текущая рыночная капитализация OtherdeedStrategy составляет $ 245,31K, при 24-часовом объеме торгов $ 202,07. Циркулируещее обращение DEEDSTR составляет 920,56M, а общее предложение – 920555522.2516327. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 245,31K.