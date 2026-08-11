Какова текущая цена торговли rHYPURR?

rHYPURR (RHYPURR) в настоящее время оценивается в ₽167.601554154496000 RUB, что отражает изменение цены на уровне 2.09% за последние 24 часа. Эта цена представляет собой последний агрегированный рыночный курс, рассчитанный по основным биржам и постоянно обновляющийся с учетом актуальной рыночной активности.

Какие факторы влияют на движение цены rHYPURR сегодня?

Недавнее изменение цены за последние 24 часа обусловлено сочетанием рыночных настроений, колебаний ликвидности и общей динамики в секторе NFT,Fractionalized NFT,NFTFi,HyperEVM Ecosystem. Более широкие экономические тенденции и on-chain активность на -- также могут способствовать краткосрочной волатильности.

Насколько высока торговая активность по RHYPURR?

Инвесторы обеспечили оборот в размере ₽-- за последние 24 часа, что свидетельствует об активном участии. Более высокий объем обычно указывает на растущую уверенность и улучшенное определение цены.

Каково положение rHYPURR на мировом крипторынке?

В настоящее время он занимает #13540 место по рыночной капитализации, составляющей ₽51595390.2252376896000, что ставит его в число наиболее устоявшихся активов в своем секторе.

Что нам говорит количество находящихся в обращении токенов RHYPURR?

При наличии 307342.3635222061 токенов в обращении уровень предложения играет важную роль в определении дефицита, долгосрочной инфляции и рыночной оценки.

Как текущая цена соотносится с недавней динамикой rHYPURR?

Диапазон цен между ₽166.105111706688000 и ₽170.594439050112000 за последние 24 часа подчеркивает внутридневную волатильность и помогает трейдерам оценивать краткосрочные возможности для торговли.

Как rHYPURR сравнивается с аналогичными активами?

По сравнению с другими токенами категории NFT,Fractionalized NFT,NFTFi,HyperEVM Ecosystem, RHYPURR продолжает демонстрировать конкурентоспособную динамику, поддерживаемую стабильным объемом торговли и постоянным интересом как со стороны розничных, так и институциональных участников.