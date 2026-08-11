Сегодняшняя цена GLHFStrategy

Текущая цена GLHFStrategy (GLHFSTR) сегодня составляет $ 0 с изменением 2,70% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации GLHFSTR на USD составляет $ 0 за GLHFSTR.

На данный момент GLHFStrategy занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 155 859, при оборотном предложении 920,05M GLHFSTR. В течение последних 24 часов, GLHFSTR торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе GLHFSTR изменился на -0,21% за последний час и на +16,14% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 1,02K.

Рыночная информация GLHFStrategy (GLHFSTR)

Рыночная капитализация $ 155,86K$ 155,86K $ 155,86K Объем (24Ч) $ 1,02K$ 1,02K $ 1,02K Полностью разводненная рыночная капитализация $ 155,86K$ 155,86K $ 155,86K Оборотное предложение 920,05M 920,05M 920,05M Общее предложение 920 050 564,5580591 920 050 564,5580591 920 050 564,5580591

Текущая рыночная капитализация GLHFStrategy составляет $ 155,86K, при 24-часовом объеме торгов $ 1,02K. Циркулируещее обращение GLHFSTR составляет 920,05M, а общее предложение – 920050564.5580591. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 155,86K.