Сегодняшняя цена CheckStrategy

Текущая цена CheckStrategy (CHKSTR) сегодня составляет $ 0 с изменением 0,36% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации CHKSTR на USD составляет $ 0 за CHKSTR.

На данный момент CheckStrategy занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 256 497, при оборотном предложении 913,87M CHKSTR. В течение последних 24 часов, CHKSTR торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,00485116, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе CHKSTR изменился на -- за последний час и на +1,55% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 364,98.

Рыночная информация CheckStrategy (CHKSTR)

Рыночная капитализация $ 256,50K$ 256,50K $ 256,50K Объем (24Ч) $ 364,98$ 364,98 $ 364,98 Полностью разводненная рыночная капитализация $ 256,50K$ 256,50K $ 256,50K Оборотное предложение 913,87M 913,87M 913,87M Общее предложение 913 871 935,7045277 913 871 935,7045277 913 871 935,7045277

Текущая рыночная капитализация CheckStrategy составляет $ 256,50K, при 24-часовом объеме торгов $ 364,98. Циркулируещее обращение CHKSTR составляет 913,87M, а общее предложение – 913871935.7045277. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 256,50K.