Какова текущая рыночная цена VibeStrategy?

VibeStrategy оценивается в ₽0.101633014946943872000, за последние 24 часа он изменился на -10.34%. Это отражает последнее состояние спроса и предложения на глобальных криптовалютных рынках.

Сколько уникальных держателей у VIBESTR?

На блокчейне насчитывается -- держателей, что свидетельствует о распределении и принятии VIBESTR сообществом. Рост числа держателей часто рассматривается как сигнал укрепления участия в сети или повышения долгосрочного интереса.

Насколько активен VibeStrategy на своём родном блокчейне?

Как токен на --, его активность зависит от взаимодействий с кошельками, сетевых комиссий, стейкинг-поведения и использования смарт-контрактов. Повышенная активность может коррелировать с ростом торгового оборота или появлением новых экосистемных разработок.

Каково общее количество циркулирующих токенов VIBESTR?

Общее количество циркулирующих токенов составляет 729081671.0084989, что напрямую влияет на дефицит токена и его оценку. Изменения в предложении могут происходить из-за эмиссии, сжигания или графиков разблокировки.

Каков 24-часовой объём торгов VibeStrategy?

VibeStrategy за прошедшие сутки генерировал ₽-- в торговом обороте, что демонстрирует активность торговли этим активом и глубину его ликвидности.

Как VIBESTR показывает себя по сравнению с конкурентами из категории NFT,Ethereum Ecosystem,NFTFi,NFTStrategy Ecosystem,NFT Strategy Flywheel?

По сравнению с другими активами в сегменте NFT,Ethereum Ecosystem,NFTFi,NFTStrategy Ecosystem,NFT Strategy Flywheel, динамика VIBESTR зависит от рыночных настроений, принятия инвесторами и on-chain метрик, связанных с --.