Сегодняшняя цена Punk Auction

Текущая цена Punk Auction (PAST) сегодня составляет $ 0,200856 с изменением 0,00% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации PAST на USD составляет $ 0,200856 за PAST.

На данный момент Punk Auction занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 195 152, при оборотном предложении 971,60K PAST. В течение последних 24 часов, PAST торговался в диапазоне от $ 0,0 (минимум) до $ 0,0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 3,41, тогда как исторический минимум составил $ 0,02648309.

В краткосрочной перспективе PAST изменился на -- за последний час и на +10,54% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 8,46.

Рыночная информация Punk Auction (PAST)

Рыночная капитализация $ 195,15K$ 195,15K $ 195,15K Объем (24Ч) $ 8,46$ 8,46 $ 8,46 Полностью разводненная рыночная капитализация $ 449,79K$ 449,79K $ 449,79K Оборотное предложение 971,60K 971,60K 971,60K Общее предложение 971 600,0093378006 971 600,0093378006 971 600,0093378006

Текущая рыночная капитализация Punk Auction составляет $ 195,15K, при 24-часовом объеме торгов $ 8,46. Циркулируещее обращение PAST составляет 971,60K, а общее предложение – 971600.0093378006. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 449,79K.