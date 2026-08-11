Сегодняшняя цена Nakamigo

Текущая цена Nakamigo (MEEGSTR) сегодня составляет $ 0 с изменением 1.55% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации MEEGSTR на USD составляет $ 0 за MEEGSTR.

На данный момент Nakamigo занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 143,660, при оборотном предложении 881.92M MEEGSTR. В течение последних 24 часов, MEEGSTR торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе MEEGSTR изменился на -- за последний час и на -8.88% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 71.03.

Рыночная информация Nakamigo (MEEGSTR)

Рыночная капитализация $ 143.66K$ 143.66K $ 143.66K Объем (24Ч) $ 71.03$ 71.03 $ 71.03 Полностью разводненная рыночная капитализация $ 143.66K$ 143.66K $ 143.66K Оборотное предложение 881.92M 881.92M 881.92M Общее предложение 881,921,762.4650241 881,921,762.4650241 881,921,762.4650241

Текущая рыночная капитализация Nakamigo составляет $ 143.66K, при 24-часовом объеме торгов $ 71.03. Циркулируещее обращение MEEGSTR составляет 881.92M, а общее предложение – 881921762.4650241. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 143.66K.