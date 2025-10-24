Что такое GOTM (GOTM)

GOTM Labz provides a range of tools to help web3 project founders deliver innovative solutions, including NFT Staking, Trait Management, Reward Systems. GOTM is the token that powers the tools. GOTM Labz is focused on the Solana eco-system, due to the scalability, cheap tx costs, high security. GOTM Labz makes it easy for anyone to deploy robust, powerful and scalable solutions with ease to the solana blockchain to build communities with rewards and incentives.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Сколько будет стоить GOTM (GOTM) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов GOTM (GOTM) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для GOTM.

Люди также спрашивают: Другие вопросы о GOTM (GOTM) Сколько стоит GOTM (GOTM) на сегодня? Актуальная цена GOTM в USD – 0,00259801 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена GOTM в USD? $ 0,00259801 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена GOTM в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация GOTM? Рыночная капитализация GOTM составляет $ 444,39K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение GOTM? Циркулирующее предложение GOTM составляет 171,03M USD . Какова была максимальная цена (ATH) GOTM? GOTM достиг максимальной цены (ATH) в 0,00423586 USD . Какова была минимальная цена GOTM за все время (ATL)? GOTM достиг минимальной цены (ATL) в 0,00243844 USD . Каков объем торгов GOTM? Объем торгов за последние 24 часа для GOTM составляет -- USD . Вырастет ли GOTM в цене в этом году? GOTM может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены GOTM для более подробного анализа.

