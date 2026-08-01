Сегодняшняя цена Claynosaurz Strategy

Текущая цена Claynosaurz Strategy (CNZSTRAT) сегодня составляет $ 0 с изменением 0.00% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации CNZSTRAT на USD составляет $ 0 за CNZSTRAT.

На данный момент Claynosaurz Strategy занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 64,862, при оборотном предложении 545.96M CNZSTRAT. В течение последних 24 часов, CNZSTRAT торговался в диапазоне от $ 0.0 (минимум) до $ 0.0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0.00188256, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе CNZSTRAT изменился на -- за последний час и на +2.13% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 92.86.

Рыночная информация Claynosaurz Strategy (CNZSTRAT)

Рыночная капитализация $ 64.86K$ 64.86K $ 64.86K Объем (24Ч) $ 92.86$ 92.86 $ 92.86 Полностью разводненная рыночная капитализация $ 64.86K$ 64.86K $ 64.86K Оборотное предложение 545.96M 545.96M 545.96M Общее предложение 545,959,347.1942501 545,959,347.1942501 545,959,347.1942501

Текущая рыночная капитализация Claynosaurz Strategy составляет $ 64.86K, при 24-часовом объеме торгов $ 92.86. Циркулируещее обращение CNZSTRAT составляет 545.96M, а общее предложение – 545959347.1942501. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 64.86K.