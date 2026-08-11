Сегодняшняя цена GobStrategy

Текущая цена GobStrategy (GOBSTR) сегодня составляет $ 0 с изменением 2.55% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации GOBSTR на USD составляет $ 0 за GOBSTR.

На данный момент GobStrategy занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 160,900, при оборотном предложении 768.59M GOBSTR. В течение последних 24 часов, GOBSTR торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0.0075855, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе GOBSTR изменился на -- за последний час и на -0.47% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 53.67.

Рыночная информация GobStrategy (GOBSTR)

Рыночная капитализация $ 160.90K$ 160.90K $ 160.90K Объем (24Ч) $ 53.67$ 53.67 $ 53.67 Полностью разводненная рыночная капитализация $ 160.90K$ 160.90K $ 160.90K Оборотное предложение 768.59M 768.59M 768.59M Общее предложение 768,589,890.0764761 768,589,890.0764761 768,589,890.0764761

Текущая рыночная капитализация GobStrategy составляет $ 160.90K, при 24-часовом объеме торгов $ 53.67. Циркулируещее обращение GOBSTR составляет 768.59M, а общее предложение – 768589890.0764761. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 160.90K.