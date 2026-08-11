Какова сегодняшняя цена TSHOT Token (TSHOT)?

Текущая цена составляет ₽16.9844995171823104000, что отражает изменение цены за последние 24 часа в размере 3.20%. Эта цифра пересчитывается каждые несколько секунд, чтобы учитывать реальное торговое движение на глобальных рынках.

Сколько токенов TSHOT находится в обращении?

Обращающееся предложение TSHOT составляет 117882.61621779393, что представляет собой количество токенов, находящихся в настоящее время в руках публики. Обращающееся предложение влияет на формирование цены и рыночную капитализацию, особенно для новых активов.

Сколько сейчас держателей владеют TSHOT Token?

По оценкам, в поддерживаемых сетях насчитывается -- уникальных держателей TSHOT. Растущее число держателей обычно свидетельствует о росте принятия и долгосрочном интересе к данному активу.

Какова сегодняшняя рыночная капитализация TSHOT Token?

Рыночная капитализация составляет ₽894737.287548793472000, что ставит TSHOT Token на 8173-е место в мире. Рыночная капитализация помогает инвесторам понять относительный размер и зрелость данного актива по сравнению с другими.

Насколько активно сегодня торгуется TSHOT?

За последние 24 часа объем торгов токена составил ₽--. Более высокий объем торгов часто коррелирует с большей ликвидностью и повышенным уровнем участия трейдеров.

Что вызывает недавнее движение TSHOT Token?

Недавнее изменение цены на 3.20% за последние 24 часа обусловлено рыночными настроениями, поведением инвесторов, общей динамикой категории в рамках Sports,NFT,NFTFi,Flow EVM Ecosystem и обновлениями из экосистемы --. Также значимые новости или рост торгового интереса могут оказывать влияние.