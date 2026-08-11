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Текущая цена Madlads Strategy сегодня составляет 0 USD. Рыночная капитализация MLSTRAT составляет 49,097 USD. Отслеживайте обновления цен MLSTRAT в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Madlads Strategy сегодня составляет 0 USD. Рыночная капитализация MLSTRAT составляет 49,097 USD. Отслеживайте обновления цен MLSTRAT в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Цена Madlads Strategy (MLSTRAT)

Не в листинге

Текущая цена 1 MLSTRAT в USD:

$0.00005361
$0.00005361$0.00005361
-1.70%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Madlads Strategy (MLSTRAT) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-11 08:01:48 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Madlads Strategy

Текущая цена Madlads Strategy (MLSTRAT) сегодня составляет $ 0 с изменением 1.48% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации MLSTRAT на USD составляет $ 0 за MLSTRAT.

На данный момент Madlads Strategy занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 49,097, при оборотном предложении 912.67M MLSTRAT. В течение последних 24 часов, MLSTRAT торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0.01208858, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе MLSTRAT изменился на -- за последний час и на +3.74% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация Madlads Strategy (MLSTRAT)

$ 49.10K
$ 49.10K$ 49.10K

--
----

$ 49.10K
$ 49.10K$ 49.10K

912.67M
912.67M 912.67M

912,672,444.0477711
912,672,444.0477711 912,672,444.0477711

Текущая рыночная капитализация Madlads Strategy составляет $ 49.10K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение MLSTRAT составляет 912.67M, а общее предложение – 912672444.0477711. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 49.10K.

История цен Madlads Strategy в USD

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
$ 0$ 0
Мин 24Ч
$ 0
$ 0$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01208858
$ 0.01208858$ 0.01208858

$ 0
$ 0$ 0

--

-1.47%

+3.74%

+3.74%

История цен Madlads Strategy (MLSTRAT) в USD

За сегодня изменение цены Madlads Strategy на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Madlads Strategy на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Madlads Strategy на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Madlads Strategy на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0-1.47%
30 дней$ 0-7.75%
60 дней$ 0+0.63%
90 дней$ 0--

Прогноз цены Madlads Strategy

Прогноз цены Madlads Strategy (MLSTRAT) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена MLSTRAT в 2030 году составит $ -- при темпе роста 0.00%.
Прогноз цены Madlads Strategy (MLSTRAT) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Madlads Strategy потенциально может вырасти на 0.00%. Она может достичь торговой цены в $ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Madlads Strategy достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены MLSTRAT, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Madlads Strategy».

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Категория :

NFT Strategy FlywheelNFTFiNFT

О Madlads Strategy

Какова текущая цена Madlads Strategy?

Madlads Strategy торгуется по цене ₽, что отражает изменение цены на уровне -1.47% за последние 24 часа.

Какова рыночная капитализация и рейтинг MLSTRAT?

С рыночной капитализацией ₽3673247.5713738336000 MLSTRAT занимает #6983 место в мире, демонстрируя своё присутствие на рынке криптовалют.

Какой ежедневный объем торгов у Madlads Strategy?

За последние 24 часа он составил ₽--, что свидетельствует о высоком интересе трейдеров и глубокой ликвидности.

Каково количество токенов в обращении MLSTRAT?

На открытых рынках находится 912672444.0477711 токенов.

Каков диапазон цен за последние 24 часа?

Madlads Strategy колебался между ₽ и ₽, что отражает ежедневную волатильность.

Как Madlads Strategy соотносится с его историческим максимумом?

Его исторический максимум составляет ₽0.904420781847328704000, что служит ориентиром для оценки долгосрочного потенциала.

Какие долгосрочные фундаментальные факторы влияют на MLSTRAT?

К фундаментальным факторам относятся механизмы предложения, тенденции принятия в категории NFT,Solana Ecosystem,NFTFi,NFT Strategy Flywheel и динамика развития в сети --.

Как MLSTRAT ведёт себя в разных рыночных условиях?

В периоды высокого объёма торгов ликвидность повышается, а спреды сужаются. В периоды низкого объёма цены могут становиться более нестабильными из-за снижения глубины рынка.

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Страница обновлена: 2026-08-11 08:01:48 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Madlads Strategy (MLSTRAT)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

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