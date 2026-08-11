Сегодняшняя цена Madlads Strategy

Текущая цена Madlads Strategy (MLSTRAT) сегодня составляет $ 0 с изменением 1.48% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации MLSTRAT на USD составляет $ 0 за MLSTRAT.

На данный момент Madlads Strategy занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 49,097, при оборотном предложении 912.67M MLSTRAT. В течение последних 24 часов, MLSTRAT торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0.01208858, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе MLSTRAT изменился на -- за последний час и на +3.74% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация Madlads Strategy (MLSTRAT)

Рыночная капитализация $ 49.10K$ 49.10K $ 49.10K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 49.10K$ 49.10K $ 49.10K Оборотное предложение 912.67M 912.67M 912.67M Общее предложение 912,672,444.0477711 912,672,444.0477711 912,672,444.0477711

Текущая рыночная капитализация Madlads Strategy составляет $ 49.10K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение MLSTRAT составляет 912.67M, а общее предложение – 912672444.0477711. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 49.10K.