Сегодняшняя цена Fwogs Strategy

Текущая цена Fwogs Strategy (FWOGSTR) сегодня составляет $ 0 с изменением 0,00% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации FWOGSTR на USD составляет $ 0 за FWOGSTR.

На данный момент Fwogs Strategy занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 70 590, при оборотном предложении 920,23M FWOGSTR. В течение последних 24 часов, FWOGSTR торговался в диапазоне от $ 0,0 (минимум) до $ 0,0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе FWOGSTR изменился на -- за последний час и на -3,33% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация Fwogs Strategy (FWOGSTR)

Рыночная капитализация $ 70,59K$ 70,59K $ 70,59K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 70,59K$ 70,59K $ 70,59K Оборотное предложение 920,23M 920,23M 920,23M Общее предложение 920 230 048,0520649 920 230 048,0520649 920 230 048,0520649

Текущая рыночная капитализация Fwogs Strategy составляет $ 70,59K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение FWOGSTR составляет 920,23M, а общее предложение – 920230048.0520649. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 70,59K.