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Текущая цена Fwogs Strategy сегодня составляет 0 USD. Рыночная капитализация FWOGSTR составляет 70 590 USD. Отслеживайте обновления цен FWOGSTR в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Fwogs Strategy сегодня составляет 0 USD. Рыночная капитализация FWOGSTR составляет 70 590 USD. Отслеживайте обновления цен FWOGSTR в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Цена Fwogs Strategy (FWOGSTR)

Не в листинге

Текущая цена 1 FWOGSTR в USD:

$0,00007671
$0,00007671$0,00007671
-3,50%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Fwogs Strategy (FWOGSTR) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-11 06:01:24 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Fwogs Strategy

Текущая цена Fwogs Strategy (FWOGSTR) сегодня составляет $ 0 с изменением 0,00% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации FWOGSTR на USD составляет $ 0 за FWOGSTR.

На данный момент Fwogs Strategy занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 70 590, при оборотном предложении 920,23M FWOGSTR. В течение последних 24 часов, FWOGSTR торговался в диапазоне от $ 0,0 (минимум) до $ 0,0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе FWOGSTR изменился на -- за последний час и на -3,33% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация Fwogs Strategy (FWOGSTR)

$ 70,59K
$ 70,59K$ 70,59K

--
----

$ 70,59K
$ 70,59K$ 70,59K

920,23M
920,23M 920,23M

920 230 048,0520649
920 230 048,0520649 920 230 048,0520649

Текущая рыночная капитализация Fwogs Strategy составляет $ 70,59K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение FWOGSTR составляет 920,23M, а общее предложение – 920230048.0520649. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 70,59K.

История цен Fwogs Strategy в USD

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,0
$ 0,0$ 0,0
Мин 24Ч
$ 0,0
$ 0,0$ 0,0
Макс 24Ч

$ 0,0
$ 0,0$ 0,0

$ 0,0
$ 0,0$ 0,0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-3,33%

-3,33%

История цен Fwogs Strategy (FWOGSTR) в USD

За сегодня изменение цены Fwogs Strategy на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Fwogs Strategy на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Fwogs Strategy на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Fwogs Strategy на USD составило --.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0--
30 дней$ 0+1,90%
60 дней$ 0+12,50%
90 дней----

Прогноз цены Fwogs Strategy

Прогноз цены Fwogs Strategy (FWOGSTR) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена FWOGSTR в 2030 году составит $ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены Fwogs Strategy (FWOGSTR) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Fwogs Strategy потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в $ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Fwogs Strategy достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены FWOGSTR, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Fwogs Strategy».

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Источник Fwogs Strategy (FWOGSTR)

Официальный веб-сайт

Категория :

Ethereum EcosystemNFT Strategy FlywheelNFTFi

О Fwogs Strategy

Какова текущая цена Fwogs Strategy?

По состоянию на ₽, цена Fwogs Strategy за последние 24 часа изменилась на --%.

Как влияет предложение токенов на оценку FWOGSTR?

Предложение играет важную роль: при текущем обращении 920230048.0520649 токенов, дефицит или инфляция могут существенно повлиять на динамику цен в долгосрочной перспективе.

Какова рыночная капитализация Fwogs Strategy?

Его рыночная капитализация составляет ₽5281640.7507907680000, что соответствует #6387 месту в мире и свидетельствует о масштабах принятия сети.

Какова торговая активность за последние 24 часа?

FWOGSTR зафиксировал объем торгов ₽--, что демонстрирует текущую ликвидность и активность пользователей.

Каков диапазон цен за последние 24 часа?

Цена колебалась от ₽0E-14 до ₽0E-14, что помогает инвесторам оценить краткосрочный тренд.

Как Fwogs Strategy вписывается в категорию NFT,Ethereum Ecosystem,NFTFi,NFTStrategy Ecosystem,NFT Strategy Flywheel?

Как токен категории NFT,Ethereum Ecosystem,NFTFi,NFTStrategy Ecosystem,NFT Strategy Flywheel, FWOGSTR конкурирует с аналогичными активами на основе полезности, предложения, уровня принятия и тенденций в производительности.

Какие долгосрочные тенденции токеномики имеют значение?

Эмиссия, сжигание, графики разблокировки и вознаграждения за стейкинг — часто связанные с экономикой -- — могут влиять на будущее предложение и доверие рынка.

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Fwogs Strategy

Страница обновлена: 2026-08-11 06:01:24 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Fwogs Strategy (FWOGSTR)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

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