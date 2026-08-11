Какова текущая цена PainStrategy?

PainStrategy торгуется по цене ₽, что соответствует изменению цены за последние 24 часа в размере -0.44%. Эта актуальная цифра отражает данные о рыночных交易ах в реальном времени, собранные с глобальных бирж.

Как PAINSTR соотносится с мировым крипторынком?

Его суточное изменение в размере -0.44% можно сравнить со средними показателями рынка в целом. Если PAINSTR превосходит рынок, это указывает на высокий спрос со стороны покупателей или позитивные изменения, характерные для его экосистемы.

Как PainStrategy показывает себя по сравнению с токенами категории NFT,Ethereum Ecosystem,NFTFi,NFTStrategy Ecosystem,NFT Strategy Flywheel?

В рамках сегмента NFT,Ethereum Ecosystem,NFTFi,NFTStrategy Ecosystem,NFT Strategy Flywheel PAINSTR демонстрирует конкурентоспособность, обусловленную объемом торгов, рыночной капитализацией и активностью в сети --.

Какова сегодня рыночная капитализация PainStrategy?

Рыночная капитализация ₽19088329.7864003360000 ставит PAINSTR на 4395-е место, что свидетельствует о его относительной зрелости и доверии инвесторов по сравнению с другими токенами.

Каковы диапазоны цен за последние 24 часа?

Сегодня цены колебались от ₽ до ₽, что дает трейдерам контекст для отслеживания волатильности и рыночной структуры.

Насколько активно торгуется PAINSTR?

PainStrategy обеспечил оборот в размере ₽-- за последние 24 часа. Высокий объем торгов часто коррелирует с более выраженными ценовыми трендами и улучшением ликвидности рынка.

Как предложение влияет на оценку PAINSTR?

При наличии в обращении 935086140.3821193 токенов уровень предложения помогает определить дефицитность и долгосрочную оценку, особенно при сравнении с другими токенами, имеющими инфляционные или дефляционные модели.