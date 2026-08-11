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Текущая цена V1 Punk Strategic Reserve сегодня составляет 0 USD. Рыночная капитализация PUNKSR составляет 170.867 USD. Отслеживайте обновления цен PUNKSR в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена V1 Punk Strategic Reserve сегодня составляет 0 USD. Рыночная капитализация PUNKSR составляет 170.867 USD. Отслеживайте обновления цен PUNKSR в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Цена V1 Punk Strategic Reserve (PUNKSR)

Не в листинге

Текущая цена 1 PUNKSR в USD:

$0,00027972
$0,00027972$0,00027972
%0,001D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены V1 Punk Strategic Reserve (PUNKSR) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-11 12:43:12 (UTC+8)

Сегодняшняя цена V1 Punk Strategic Reserve

Текущая цена V1 Punk Strategic Reserve (PUNKSR) сегодня составляет $ 0 с изменением 0,00% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации PUNKSR на USD составляет $ 0 за PUNKSR.

На данный момент V1 Punk Strategic Reserve занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 170.867, при оборотном предложении 610,85M PUNKSR. В течение последних 24 часов, PUNKSR торговался в диапазоне от $ 0,0 (минимум) до $ 0,0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе PUNKSR изменился на -- за последний час и на %0,00 за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 74,32.

Рыночная информация V1 Punk Strategic Reserve (PUNKSR)

$ 170,87K
$ 170,87K$ 170,87K

$ 74,32
$ 74,32$ 74,32

$ 266,74K
$ 266,74K$ 266,74K

610,85M
610,85M 610,85M

953.589.731,5049181
953.589.731,5049181 953.589.731,5049181

Текущая рыночная капитализация V1 Punk Strategic Reserve составляет $ 170,87K, при 24-часовом объеме торгов $ 74,32. Циркулируещее обращение PUNKSR составляет 610,85M, а общее предложение – 953589731.5049181. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 266,74K.

История цен V1 Punk Strategic Reserve в USD

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,0
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Мин 24Ч
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Макс 24Ч

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История цен V1 Punk Strategic Reserve (PUNKSR) в USD

За сегодня изменение цены V1 Punk Strategic Reserve на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены V1 Punk Strategic Reserve на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены V1 Punk Strategic Reserve на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены V1 Punk Strategic Reserve на USD составило --.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0--
30 дней$ 0+%2,05
60 дней$ 0-%7,91
90 дней----

Прогноз цены V1 Punk Strategic Reserve

Прогноз цены V1 Punk Strategic Reserve (PUNKSR) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена PUNKSR в 2030 году составит $ -- при темпе роста %0,00.
Прогноз цены V1 Punk Strategic Reserve (PUNKSR) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена V1 Punk Strategic Reserve потенциально может вырасти на %0,00. Она может достичь торговой цены в $ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену V1 Punk Strategic Reserve достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены PUNKSR, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены V1 Punk Strategic Reserve».

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Источник V1 Punk Strategic Reserve (PUNKSR)

Официальный веб-сайт

Категория :

Ethereum EcosystemNFT Strategy FlywheelNFTFi

О V1 Punk Strategic Reserve

Какова текущая цена V1 Punk Strategic Reserve?

Текущая оценка составляет ₽, при этом за последние 24 часа цена изменилась на --%.

Как рыночные настроения влияют на PUNKSR?

Настроения формируются под воздействием макроэкономических условий, новостей об отрасли и событий в экосистеме --. Позитивные настроения часто коррелируют с ростом объема торгов и краткосрочным повышением цен.

Какова рыночная капитализация и глобальный рейтинг V1 Punk Strategic Reserve?

С рыночной капитализацией ₽12783863.7561115264000 V1 Punk Strategic Reserve занимает #4944 место, что подчеркивает его влияние и масштаб на общем рынке.

Какова недавняя торговая активность?

PUNKSR зафиксировал ₽-- в объеме торгов за 24 часа, что демонстрирует уровень активного участия мировых трейдеров.

Насколько волатильна PUNKSR сегодня?

Волатильность токена составляет --%, что помогает трейдерам оценить, испытывает ли рынок стабильность или быстрые колебания.

Каков диапазон торгов за последние 24 часа?

Цена колебалась между ₽0E-14 и ₽0E-14, что свидетельствует о внутридневной ценовой устойчивости.

Какие долгосрочные факторы влияют на V1 Punk Strategic Reserve?

К таким факторам относятся циркулирующее предложение (610848618.8535771 токенов), тенденции принятия в рамках NFT,Ethereum Ecosystem,NFTFi,NFT Strategy Flywheel и общая популярность сети --.

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Страница обновлена: 2026-08-11 12:43:12 (UTC+8)

Важные обновления индустрии V1 Punk Strategic Reserve (PUNKSR)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

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