Сегодняшняя цена V1 Punk Strategic Reserve

Текущая цена V1 Punk Strategic Reserve (PUNKSR) сегодня составляет $ 0 с изменением 0,00% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации PUNKSR на USD составляет $ 0 за PUNKSR.

На данный момент V1 Punk Strategic Reserve занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 170.867, при оборотном предложении 610,85M PUNKSR. В течение последних 24 часов, PUNKSR торговался в диапазоне от $ 0,0 (минимум) до $ 0,0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе PUNKSR изменился на -- за последний час и на %0,00 за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 74,32.

Рыночная информация V1 Punk Strategic Reserve (PUNKSR)

Рыночная капитализация $ 170,87K$ 170,87K $ 170,87K Объем (24Ч) $ 74,32$ 74,32 $ 74,32 Полностью разводненная рыночная капитализация $ 266,74K$ 266,74K $ 266,74K Оборотное предложение 610,85M 610,85M 610,85M Общее предложение 953.589.731,5049181 953.589.731,5049181 953.589.731,5049181

Текущая рыночная капитализация V1 Punk Strategic Reserve составляет $ 170,87K, при 24-часовом объеме торгов $ 74,32. Циркулируещее обращение PUNKSR составляет 610,85M, а общее предложение – 953589731.5049181. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 266,74K.