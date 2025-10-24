Текущая цена Gifts Strategy сегодня составляет 0,00235189 USD. Следите за обновлениями цены GIFTSTR к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены GIFTSTR прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Gifts Strategy сегодня составляет 0,00235189 USD. Следите за обновлениями цены GIFTSTR к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены GIFTSTR прямо сейчас на MEXC.

Цена Gifts Strategy (GIFTSTR)

Текущая цена 1 GIFTSTR в USD:

$0,00235341
+3,50%1D
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации.
График цены Gifts Strategy (GIFTSTR) в реальном времени
Информация о ценах Gifts Strategy (GIFTSTR) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,00220984
Мин 24Ч
$ 0,00244646
Макс 24Ч

$ 0,00220984
$ 0,00244646
$ 0,00692033
$ 0,00037459
-3,17%

+4,05%

-3,61%

-3,61%

Текущая цена Gifts Strategy (GIFTSTR) составляет $0,00235189. За последние 24 часа GIFTSTR торговался в диапазоне от $ 0,00220984 до $ 0,00244646, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена GIFTSTR за все время составляет $ 0,00692033, а минимальная – $ 0,00037459.

Что касается краткосрочной динамики, GIFTSTR изменился на -3,17% за последний час, на +4,05% за 24 часа и на -3,61% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Gifts Strategy (GIFTSTR)

$ 216,38K
--
$ 228,56K
91,46M
96 613 869,0
Текущая рыночная капитализация Gifts Strategy составляет $ 216,38K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение GIFTSTR составляет 91,46M, а общее предложение – 96613869.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 228,56K.

История цен Gifts Strategy (GIFTSTR) в USD

За сегодня изменение цены Gifts Strategy на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Gifts Strategy на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Gifts Strategy на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Gifts Strategy на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0+4,05%
30 дней$ 0--
60 дней$ 0--
90 дней$ 0--

Что такое Gifts Strategy (GIFTSTR)

The Degen Engine for Telegram Gifts on TON blockchain. 10 percent tax on every buy and sell, cry about it.

Прогноз цены Gifts Strategy (USD)

Сколько будет стоить Gifts Strategy (GIFTSTR) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Gifts Strategy (GIFTSTR) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Gifts Strategy.

Проверьте прогноз цены Gifts Strategy!

GIFTSTR на местную валюту

Токеномика Gifts Strategy (GIFTSTR)

Понимание токеномики Gifts Strategy (GIFTSTR) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена GIFTSTR прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Gifts Strategy (GIFTSTR)

Сколько стоит Gifts Strategy (GIFTSTR) на сегодня?
Актуальная цена GIFTSTR в USD – 0,00235189 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена GIFTSTR в USD?
Текущая цена GIFTSTR в USD составляет $ 0,00235189. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Gifts Strategy?
Рыночная капитализация GIFTSTR составляет $ 216,38K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение GIFTSTR?
Циркулирующее предложение GIFTSTR составляет 91,46M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) GIFTSTR?
GIFTSTR достиг максимальной цены (ATH) в 0,00692033 USD.
Какова была минимальная цена GIFTSTR за все время (ATL)?
GIFTSTR достиг минимальной цены (ATL) в 0,00037459 USD.
Каков объем торгов GIFTSTR?
Объем торгов за последние 24 часа для GIFTSTR составляет -- USD.
Вырастет ли GIFTSTR в цене в этом году?
GIFTSTR может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены GIFTSTR для более подробного анализа.
Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.