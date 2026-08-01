Какова текущая цена Anome?

Anome торгуется по цене ₽1.273393018756441520000, что соответствует изменению цены за последние 24 часа в размере -3.72%. Эта актуальная цифра отражает данные о рыночных交易ах в реальном времени, собранные с глобальных бирж.

Как ANOME соотносится с мировым крипторынком?

Его суточное изменение в размере -3.72% можно сравнить со средними показателями рынка в целом. Если ANOME превосходит рынок, это указывает на высокий спрос со стороны покупателей или позитивные изменения, характерные для его экосистемы.

Как Anome показывает себя по сравнению с токенами категории Decentralized Finance (DeFi),Gaming (GameFi),NFT,BNB Chain Ecosystem,NFTFi,Card Games,Binance Alpha Spotlight?

В рамках сегмента Decentralized Finance (DeFi),Gaming (GameFi),NFT,BNB Chain Ecosystem,NFTFi,Card Games,Binance Alpha Spotlight ANOME демонстрирует конкурентоспособность, обусловленную объемом торгов, рыночной капитализацией и активностью в сети --.

Какова сегодня рыночная капитализация Anome?

Рыночная капитализация ₽38201798.0443812160000 ставит ANOME на 3571-е место, что свидетельствует о его относительной зрелости и доверии инвесторов по сравнению с другими токенами.

Каковы диапазоны цен за последние 24 часа?

Сегодня цены колебались от ₽1.29946445682689440000 до ₽1.397889054752694560000, что дает трейдерам контекст для отслеживания волатильности и рыночной структуры.

Насколько активно торгуется ANOME?

Anome обеспечил оборот в размере ₽-- за последние 24 часа. Высокий объем торгов часто коррелирует с более выраженными ценовыми трендами и улучшением ликвидности рынка.

Как предложение влияет на оценку ANOME?

При наличии в обращении 30000000.0 токенов уровень предложения помогает определить дефицитность и долгосрочную оценку, особенно при сравнении с другими токенами, имеющими инфляционные или дефляционные модели.