Что сейчас торгуется у Strategy Punks?

Текущая цена: ₽, с изменением цены за последние 24 часа на --%.

Привлекает ли $STRPNK внимание институциональных инвесторов?

Институциональное участие можно определить по растущему объему торгов (₽--), стабильной ликвидности и устойчивым долгосрочным ценовым показателям по сравнению с его аналогами в категории NFT,Ethereum Ecosystem,NFTFi,NFT Strategy Flywheel.

Насколько ликвиден рынок Strategy Punks?

Оценка ликвидности --/100 указывает на высокую глубину рынка, что позволяет эффективно исполнять крупные ордера на различных биржах.

Что показывает циркулирующее предложение относительно $STRPNK?

При наличии 1000000000.0 токенов динамика предложения влияет на долгосрочную оценку, особенно в периоды накопления или распределения со стороны институциональных инвесторов.

Как Strategy Punks соотносится с историческими максимумами?

Его ATH — ₽0.181485442211697792000 и ATL — ₽ служат ориентирами для оценки институционального риска.

Насколько активно сегодня торгуется Strategy Punks?

Его ежедневный объем торгов составил ₽--, что является важным показателем для институциональных инвесторов при оценке стратегий входа.

Как -- влияет на интерес институциональных инвесторов?

Стабильность, масштабируемость и экосистема разработчиков -- могут существенно повлиять на то, как крупные инвесторы оценивают долгосрочную жизнеспособность Strategy Punks.