Какова сегодняшняя цена Awoo (AWOO)?

Текущая цена составляет ₽, что отражает изменение цены за последние 24 часа в размере 22.51%. Эта цифра пересчитывается каждые несколько секунд, чтобы учитывать реальное торговое движение на глобальных рынках.

Сколько токенов AWOO находится в обращении?

Обращающееся предложение AWOO составляет 499989973.55639553, что представляет собой количество токенов, находящихся в настоящее время в руках публики. Обращающееся предложение влияет на формирование цены и рыночную капитализацию, особенно для новых активов.

Сколько сейчас держателей владеют Awoo?

По оценкам, в поддерживаемых сетях насчитывается -- уникальных держателей AWOO. Растущее число держателей обычно свидетельствует о росте принятия и долгосрочном интересе к данному активу.

Какова сегодняшняя рыночная капитализация Awoo?

Рыночная капитализация составляет ₽3203733.6058049840000, что ставит Awoo на 7247-е место в мире. Рыночная капитализация помогает инвесторам понять относительный размер и зрелость данного актива по сравнению с другими.

Насколько активно сегодня торгуется AWOO?

За последние 24 часа объем торгов токена составил ₽--. Более высокий объем торгов часто коррелирует с большей ликвидностью и повышенным уровнем участия трейдеров.

Что вызывает недавнее движение Awoo?

Недавнее изменение цены на 22.51% за последние 24 часа обусловлено рыночными настроениями, поведением инвесторов, общей динамикой категории в рамках NFT,Cronos Ecosystem,NFTFi,NFT Strategy Flywheel и обновлениями из экосистемы --. Также значимые новости или рост торгового интереса могут оказывать влияние.