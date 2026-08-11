Сегодняшняя цена RektStrategy

Текущая цена RektStrategy (REKTSTR) сегодня составляет $ 0 с изменением 0.00% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации REKTSTR на USD составляет $ 0 за REKTSTR.

На данный момент RektStrategy занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 161,249, при оборотном предложении 904.00M REKTSTR. В течение последних 24 часов, REKTSTR торговался в диапазоне от $ 0.0 (минимум) до $ 0.0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе REKTSTR изменился на -- за последний час и на 0.00% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 535.12.

Рыночная информация RektStrategy (REKTSTR)

Рыночная капитализация $ 161.25K$ 161.25K $ 161.25K Объем (24Ч) $ 535.12$ 535.12 $ 535.12 Полностью разводненная рыночная капитализация $ 161.25K$ 161.25K $ 161.25K Оборотное предложение 904.00M 904.00M 904.00M Общее предложение 904,000,656.9704607 904,000,656.9704607 904,000,656.9704607

Текущая рыночная капитализация RektStrategy составляет $ 161.25K, при 24-часовом объеме торгов $ 535.12. Циркулируещее обращение REKTSTR составляет 904.00M, а общее предложение – 904000656.9704607. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 161.25K.