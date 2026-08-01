Сегодняшняя цена Bubb

Текущая цена Bubb (BUBB) сегодня составляет $ 0 с изменением 2,86% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации BUBB на USD составляет $ 0 за BUBB.

На данный момент Bubb занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 47 470, при оборотном предложении 1,00B BUBB. В течение последних 24 часов, BUBB торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,04118921, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе BUBB изменился на +0,16% за последний час и на -1,66% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация Bubb (BUBB)

Рыночная капитализация $ 47,47K$ 47,47K $ 47,47K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 47,47K$ 47,47K $ 47,47K Оборотное предложение 1,00B 1,00B 1,00B Общее предложение 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация Bubb составляет $ 47,47K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение BUBB составляет 1,00B, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 47,47K.