Сегодняшняя цена Freedom of Money

Текущая цена Freedom of Money (FREEDOM OF MONEY) сегодня составляет $ 0,00423729 с изменением 1,64% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации FREEDOM OF MONEY на USD составляет $ 0,00423729 за FREEDOM OF MONEY.

На данный момент Freedom of Money занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 4 239 349, при оборотном предложении 1,00B FREEDOM OF MONEY. В течение последних 24 часов, FREEDOM OF MONEY торговался в диапазоне от $ 0,00417551 (минимум) до $ 0,00450645 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,02165553, тогда как исторический минимум составил $ 0,00291554.

В краткосрочной перспективе FREEDOM OF MONEY изменился на -0,27% за последний час и на -1,03% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 557,48K.

Рыночная информация Freedom of Money (FREEDOM OF MONEY)

Рыночная капитализация $ 4,24M$ 4,24M $ 4,24M Объем (24Ч) $ 557,48K$ 557,48K $ 557,48K Полностью разводненная рыночная капитализация $ 4,24M$ 4,24M $ 4,24M Оборотное предложение 1,00B 1,00B 1,00B Общее предложение 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация Freedom of Money составляет $ 4,24M, при 24-часовом объеме торгов $ 557,48K. Циркулируещее обращение FREEDOM OF MONEY составляет 1,00B, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 4,24M.