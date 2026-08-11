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Текущая цена Freedom of Money сегодня составляет 0,00423729 USD. Рыночная капитализация FREEDOM OF MONEY составляет 4 239 349 USD. Отслеживайте обновления цен FREEDOM OF MONEY в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Freedom of Money сегодня составляет 0,00423729 USD. Рыночная капитализация FREEDOM OF MONEY составляет 4 239 349 USD. Отслеживайте обновления цен FREEDOM OF MONEY в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Цена Freedom of Money (FREEDOM OF MONEY)

Не в листинге

Текущая цена 1 FREEDOM OF MONEY в USD:

$0,00423785
$0,00423785$0,00423785
-0,02%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Freedom of Money (FREEDOM OF MONEY) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-11 05:58:28 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Freedom of Money

Текущая цена Freedom of Money (FREEDOM OF MONEY) сегодня составляет $ 0,00423729 с изменением 1,64% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации FREEDOM OF MONEY на USD составляет $ 0,00423729 за FREEDOM OF MONEY.

На данный момент Freedom of Money занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 4 239 349, при оборотном предложении 1,00B FREEDOM OF MONEY. В течение последних 24 часов, FREEDOM OF MONEY торговался в диапазоне от $ 0,00417551 (минимум) до $ 0,00450645 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,02165553, тогда как исторический минимум составил $ 0,00291554.

В краткосрочной перспективе FREEDOM OF MONEY изменился на -0,27% за последний час и на -1,03% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 557,48K.

Рыночная информация Freedom of Money (FREEDOM OF MONEY)

$ 4,24M
$ 4,24M$ 4,24M

$ 557,48K
$ 557,48K$ 557,48K

$ 4,24M
$ 4,24M$ 4,24M

1,00B
1,00B 1,00B

1 000 000 000,0
1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация Freedom of Money составляет $ 4,24M, при 24-часовом объеме торгов $ 557,48K. Циркулируещее обращение FREEDOM OF MONEY составляет 1,00B, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 4,24M.

История цен Freedom of Money в USD

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,00417551
$ 0,00417551$ 0,00417551
Мин 24Ч
$ 0,00450645
$ 0,00450645$ 0,00450645
Макс 24Ч

$ 0,00417551
$ 0,00417551$ 0,00417551

$ 0,00450645
$ 0,00450645$ 0,00450645

$ 0,02165553
$ 0,02165553$ 0,02165553

$ 0,00291554
$ 0,00291554$ 0,00291554

-0,27%

-1,64%

-1,03%

-1,03%

История цен Freedom of Money (FREEDOM OF MONEY) в USD

За сегодня изменение цены Freedom of Money на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Freedom of Money на USD составило $ -0,0006256752.
За последние 60 дней изменение цены Freedom of Money на USD составило $ -0,0014183239.
За последние 90 дней изменение цены Freedom of Money на USD составило $ +0,0000000020648376105.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0-1,64%
30 дней$ -0,0006256752-14,76%
60 дней$ -0,0014183239-33,47%
90 дней$ +0,0000000020648376105+0,00%

Прогноз цены Freedom of Money

Прогноз цены Freedom of Money (FREEDOM OF MONEY) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена FREEDOM OF MONEY в 2030 году составит $ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены Freedom of Money (FREEDOM OF MONEY) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Freedom of Money потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в $ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Freedom of Money достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены FREEDOM OF MONEY, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Freedom of Money».

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Источник Freedom of Money (FREEDOM OF MONEY)

Официальный веб-сайт

Категория :

BNB Chain EcosystemFour.meme Ecosystem (BNB Memes)Meme

О Freedom of Money

Какова текущая цена Freedom of Money в реальном времени?

Freedom of Money оценивается в ₽0.317033510362479792000, при этом за последние 24 часа цена изменилась на -1.64%.

Какова сегодняшняя активность торговли?

В общей сложности на крупных биржах было совершено сделок на сумму ₽--, что свидетельствует об активном участии рынка и постоянной ликвидности.

Насколько ликвиден рынок FREEDOM OF MONEY?

Оценка ликвидности в --/100 отражает глубину книжек заказов, эффективность исполнения крупных ордеров и узость спредов по основным торговым парам.

Что показывает ежедневный диапазон торговли?

Движение цены между ₽0.312411138452557648000 и ₽0.337172028058734960000 подчеркивает текущий уровень волатильности и внутридневной импульс.

Каково текущее место Freedom of Money в рейтинге рынка?

Сейчас он занимает #1682 место, поддерживаемый рыночной капитализацией в размере ₽317187564.4861853552000.

Какую роль играет предложение в стабильности цен?

Циркулирующее предложение токенов в 1000000000.0 напрямую влияет на поведение цены, особенно в периоды повышенного спроса или дефицита.

Какие факторы влияют на профиль ликвидности Freedom of Money?

Ликвидность зависит от активности маркетмейкеров, разнообразия торговых пар, глубины биржевых книг и уровня вовлеченности экосистемы сети --.

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Страница обновлена: 2026-08-11 05:58:28 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Freedom of Money (FREEDOM OF MONEY)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

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