Сегодняшняя цена crypto guy

Текущая цена crypto guy (CRYPTO GUY) сегодня составляет $ 0 с изменением 1,15% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации CRYPTO GUY на USD составляет $ 0 за CRYPTO GUY.

На данный момент crypto guy занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 33 107, при оборотном предложении 950,00M CRYPTO GUY. В течение последних 24 часов, CRYPTO GUY торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,00152308, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе CRYPTO GUY изменился на +0,09% за последний час и на -24,79% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация crypto guy (CRYPTO GUY)

Рыночная капитализация $ 33,11K$ 33,11K $ 33,11K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 34,85K$ 34,85K $ 34,85K Оборотное предложение 950,00M 950,00M 950,00M Общее предложение 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация crypto guy составляет $ 33,11K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение CRYPTO GUY составляет 950,00M, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 34,85K.