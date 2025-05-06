DONKEY

$DONKEY – это мемкоин, построенный вокруг культуры "ослов". Он привлек внимание в социальных сетях благодаря своей ассоциации с основателем Binance CZ, которого с юмором называют "ослом". Койн отражает символическое значение ослов как в культуре Ближнего Востока, так и в глобальном контексте.

Название криптовалютыDONKEY

МестоNo.1039

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0

Оборотное предложение--

Макс. предложение1,000,000,000

Коэффициент обращения%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум0.015135276452997948,2025-05-06

Наименьшая цена0.00819907823226935,2025-05-06

Публичный блокчейнBSC

Введение$DONKEY – это мемкоин, построенный вокруг культуры "ослов". Он привлек внимание в социальных сетях благодаря своей ассоциации с основателем Binance CZ, которого с юмором называют "ослом". Койн отражает символическое значение ослов как в культуре Ближнего Востока, так и в глобальном контексте.

Сектор

Соцсети

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