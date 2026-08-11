Сегодняшняя цена Torch of Liberty

Текущая цена Torch of Liberty (LIBERTY) сегодня составляет $ 0,00192704 с изменением 4,92% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации LIBERTY на USD составляет $ 0,00192704 за LIBERTY.

На данный момент Torch of Liberty занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 1 927 042, при оборотном предложении 1,00B LIBERTY. В течение последних 24 часов, LIBERTY торговался в диапазоне от $ 0,00183586 (минимум) до $ 0,0018594 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,144727, тогда как исторический минимум составил $ 0,00183386.

В краткосрочной перспективе LIBERTY изменился на +3,71% за последний час и на -0,45% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 3,67K.

Рыночная информация Torch of Liberty (LIBERTY)

Рыночная капитализация $ 1,93M$ 1,93M $ 1,93M Объем (24Ч) $ 3,67K$ 3,67K $ 3,67K Полностью разводненная рыночная капитализация $ 1,93M$ 1,93M $ 1,93M Оборотное предложение 1,00B 1,00B 1,00B Общее предложение 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация Torch of Liberty составляет $ 1,93M, при 24-часовом объеме торгов $ 3,67K. Циркулируещее обращение LIBERTY составляет 1,00B, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 1,93M.