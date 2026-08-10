Сегодняшняя цена 01

Текущая цена 01 (01) сегодня составляет $ 0 с изменением 0,00% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации 01 на USD составляет $ 0 за 01.

На данный момент 01 занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 47 535, при оборотном предложении 450,00M 01. В течение последних 24 часов, 01 торговался в диапазоне от $ 0,0 (минимум) до $ 0,0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе 01 изменился на -- за последний час и на +1,47% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 17,75.

Рыночная информация 01 (01)

Рыночная капитализация $ 47,54K$ 47,54K $ 47,54K Объем (24Ч) $ 17,75$ 17,75 $ 17,75 Полностью разводненная рыночная капитализация $ 105,63K$ 105,63K $ 105,63K Оборотное предложение 450,00M 450,00M 450,00M Общее предложение 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация 01 составляет $ 47,54K, при 24-часовом объеме торгов $ 17,75. Циркулируещее обращение 01 составляет 450,00M, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 105,63K.