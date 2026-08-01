Сегодняшняя цена Binancians

Текущая цена Binancians (BINANCIANS) сегодня составляет $ 0 с изменением 5,58% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации BINANCIANS на USD составляет $ 0 за BINANCIANS.

На данный момент Binancians занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 86 988, при оборотном предложении 1,00B BINANCIANS. В течение последних 24 часов, BINANCIANS торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,00177691, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе BINANCIANS изменился на +7,78% за последний час и на -18,96% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация Binancians (BINANCIANS)

Рыночная капитализация $ 86,99K$ 86,99K $ 86,99K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 86,99K$ 86,99K $ 86,99K Оборотное предложение 1,00B 1,00B 1,00B Общее предложение 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация Binancians составляет $ 86,99K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение BINANCIANS составляет 1,00B, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 86,99K.