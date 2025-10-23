Что такое JobIess (JOBIESS)

JobIess is a pure meme born straight out of Fourmeme, inspired by a legendary moment when CZ dropped the iconic "jobless" post on X. The community turned that one word into a movement, proving again how memes can instantly transform into culture on-chain. JobIess isn't about fancy tech or complex promises—it's about humor, community, and riding the wave of a viral CZ meme that the whole crypto world laughed at. From a single tweet to a token, JobIess was born to remind us that sometimes the funniest memes create the strongest communities. 👉 From CZ X → to Fourmeme → to BNB chain history.

Люди также спрашивают: Другие вопросы о JobIess (JOBIESS) Сколько стоит JobIess (JOBIESS) на сегодня? Актуальная цена JOBIESS в USD – 0,00176342 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена JOBIESS в USD? $ 0,00176342 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена JOBIESS в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация JobIess? Рыночная капитализация JOBIESS составляет $ 1,76M USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение JOBIESS? Циркулирующее предложение JOBIESS составляет 1,00B USD . Какова была максимальная цена (ATH) JOBIESS? JOBIESS достиг максимальной цены (ATH) в 0,01618855 USD . Какова была минимальная цена JOBIESS за все время (ATL)? JOBIESS достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов JOBIESS? Объем торгов за последние 24 часа для JOBIESS составляет -- USD . Вырастет ли JOBIESS в цене в этом году? JOBIESS может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены JOBIESS для более подробного анализа.

