Какова сегодняшняя цена Brain On BNB AI (BOBAI)?

Текущая цена составляет ₽, что отражает изменение цены за последние 24 часа в размере -4.72%. Эта цифра пересчитывается каждые несколько секунд, чтобы учитывать реальное торговое движение на глобальных рынках.

Сколько токенов BOBAI находится в обращении?

Обращающееся предложение BOBAI составляет 891757454.6395828, что представляет собой количество токенов, находящихся в настоящее время в руках публики. Обращающееся предложение влияет на формирование цены и рыночную капитализацию, особенно для новых активов.

Сколько сейчас держателей владеют Brain On BNB AI?

По оценкам, в поддерживаемых сетях насчитывается -- уникальных держателей BOBAI. Растущее число держателей обычно свидетельствует о росте принятия и долгосрочном интересе к данному активу.

Какова сегодняшняя рыночная капитализация Brain On BNB AI?

Рыночная капитализация составляет ₽3482566.6736346304000, что ставит Brain On BNB AI на 7089-е место в мире. Рыночная капитализация помогает инвесторам понять относительный размер и зрелость данного актива по сравнению с другими.

Насколько активно сегодня торгуется BOBAI?

За последние 24 часа объем торгов токена составил ₽--. Более высокий объем торгов часто коррелирует с большей ликвидностью и повышенным уровнем участия трейдеров.

Что вызывает недавнее движение Brain On BNB AI?

Недавнее изменение цены на -4.72% за последние 24 часа обусловлено рыночными настроениями, поведением инвесторов, общей динамикой категории в рамках BNB Chain Ecosystem,Meme,Four.meme Ecosystem (BNB Memes) и обновлениями из экосистемы --. Также значимые новости или рост торгового интереса могут оказывать влияние.