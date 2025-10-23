Текущая цена NianNian сегодня составляет 0,00299093 USD. Следите за обновлениями цены NIANNIAN к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены NIANNIAN прямо сейчас на MEXC.Текущая цена NianNian сегодня составляет 0,00299093 USD. Следите за обновлениями цены NIANNIAN к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены NIANNIAN прямо сейчас на MEXC.

Цена NianNian (NIANNIAN)

Текущая цена 1 NIANNIAN в USD:

$0,00304481
$0,00304481$0,00304481
+7,50%1D
mexc
USD
График цены NianNian (NIANNIAN) в реальном времени
Информация о ценах NianNian (NIANNIAN) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,00262434
Мин 24Ч
$ 0,00315949
Макс 24Ч

$ 0,00262434
$ 0,00315949
$ 0,00997572
$ 0
+0,80%

+5,05%

-41,51%

-41,51%

Текущая цена NianNian (NIANNIAN) составляет $0,00299093. За последние 24 часа NIANNIAN торговался в диапазоне от $ 0,00262434 до $ 0,00315949, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена NIANNIAN за все время составляет $ 0,00997572, а минимальная – $ 0.

Что касается краткосрочной динамики, NIANNIAN изменился на +0,80% за последний час, на +5,05% за 24 часа и на -41,51% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация NianNian (NIANNIAN)

$ 2,85M
--
$ 2,85M
936,35M
936 350 885,646156
Текущая рыночная капитализация NianNian составляет $ 2,85M, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение NIANNIAN составляет 936,35M, а общее предложение – 936350885.646156. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 2,85M.

История цен NianNian (NIANNIAN) в USD

За сегодня изменение цены NianNian на USD составило $ +0,00014387.
За последние 30 дней изменение цены NianNian на USD составило $ -0,0008692530.
За последние 60 дней изменение цены NianNian на USD составило $ +0,0038416794.
За последние 90 дней изменение цены NianNian на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0,00014387+5,05%
30 дней$ -0,0008692530-29,06%
60 дней$ +0,0038416794+128,44%
90 дней$ 0--

Что такое NianNian (NIANNIAN)

📚 Over 80 educational stories have been published on Giggle Academy, the free learning platform founded by “Big Cousin” CZ. These stories are simple, heartwarming, and help children aged 1–12 learn languages, explore the world, and grow with kindness.

🌍 Active in 16+ countries including Vietnam, Laos, Thailand, Bangladesh, Pakistan, India, Iraq, Nigeria, Uganda, and more — across 50+ real-world learning sites such as schools, temples, and underserved communities.

🎨 100 limited-edition NFTs were sold out, raising 8 BNB, with 100% of funds donated to Binance Charity.

🫶 Over $5,000 has already been used for learning materials, community classes, and local support - supporting books, meals, and educational tools for disadvantaged children. 💡 5 projectors have been donated to remote educators. 🐤 And “Cousin CZ” has interacted with the NianNian community over 10 times, affirming the project’s real impact and dedication.

👉 Together, we are building a future where knowledge and kindness become a legacy for generations to come.

NianNian is the only project on BNB Chain truly pioneering in education and charity — and proudly stands as the No.1 contributor of educational stories on Giggle Academy.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник NianNian (NIANNIAN)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены NianNian (USD)

Сколько будет стоить NianNian (NIANNIAN) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов NianNian (NIANNIAN) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для NianNian.

Проверьте прогноз цены NianNian!

NIANNIAN на местную валюту

Токеномика NianNian (NIANNIAN)

Понимание токеномики NianNian (NIANNIAN) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена NIANNIAN прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о NianNian (NIANNIAN)

Сколько стоит NianNian (NIANNIAN) на сегодня?
Актуальная цена NIANNIAN в USD – 0,00299093 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена NIANNIAN в USD?
Текущая цена NIANNIAN в USD составляет $ 0,00299093. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация NianNian?
Рыночная капитализация NIANNIAN составляет $ 2,85M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение NIANNIAN?
Циркулирующее предложение NIANNIAN составляет 936,35M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) NIANNIAN?
NIANNIAN достиг максимальной цены (ATH) в 0,00997572 USD.
Какова была минимальная цена NIANNIAN за все время (ATL)?
NIANNIAN достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD.
Каков объем торгов NIANNIAN?
Объем торгов за последние 24 часа для NIANNIAN составляет -- USD.
Вырастет ли NIANNIAN в цене в этом году?
NIANNIAN может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены NIANNIAN для более подробного анализа.
Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.