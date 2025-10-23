Цена NianNian (NIANNIAN)
+0,80%
+5,05%
-41,51%
-41,51%
Текущая цена NianNian (NIANNIAN) составляет $0,00299093. За последние 24 часа NIANNIAN торговался в диапазоне от $ 0,00262434 до $ 0,00315949, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена NIANNIAN за все время составляет $ 0,00997572, а минимальная – $ 0.
Что касается краткосрочной динамики, NIANNIAN изменился на +0,80% за последний час, на +5,05% за 24 часа и на -41,51% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.
Текущая рыночная капитализация NianNian составляет $ 2,85M, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение NIANNIAN составляет 936,35M, а общее предложение – 936350885.646156. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 2,85M.
За сегодня изменение цены NianNian на USD составило $ +0,00014387.
За последние 30 дней изменение цены NianNian на USD составило $ -0,0008692530.
За последние 60 дней изменение цены NianNian на USD составило $ +0,0038416794.
За последние 90 дней изменение цены NianNian на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ +0,00014387
|+5,05%
|30 дней
|$ -0,0008692530
|-29,06%
|60 дней
|$ +0,0038416794
|+128,44%
|90 дней
|$ 0
|--
📚 Over 80 educational stories have been published on Giggle Academy, the free learning platform founded by “Big Cousin” CZ. These stories are simple, heartwarming, and help children aged 1–12 learn languages, explore the world, and grow with kindness.
🌍 Active in 16+ countries including Vietnam, Laos, Thailand, Bangladesh, Pakistan, India, Iraq, Nigeria, Uganda, and more — across 50+ real-world learning sites such as schools, temples, and underserved communities.
🎨 100 limited-edition NFTs were sold out, raising 8 BNB, with 100% of funds donated to Binance Charity.
🫶 Over $5,000 has already been used for learning materials, community classes, and local support - supporting books, meals, and educational tools for disadvantaged children. 💡 5 projectors have been donated to remote educators. 🐤 And “Cousin CZ” has interacted with the NianNian community over 10 times, affirming the project’s real impact and dedication.
👉 Together, we are building a future where knowledge and kindness become a legacy for generations to come.
NianNian is the only project on BNB Chain truly pioneering in education and charity — and proudly stands as the No.1 contributor of educational stories on Giggle Academy.
|Время (UTC+8)
|Тип
|Информация
|10-23 22:32:48
|Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
|10-23 15:34:02
|Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
|10-23 01:13:05
|Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
|10-22 21:14:27
|Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
|10-22 12:58:37
|Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
|10-21 22:34:24
|Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут
