Сегодняшняя цена DOYR

Текущая цена DOYR (DOYR) сегодня составляет $ 0 с изменением 4,95% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации DOYR на USD составляет $ 0 за DOYR.

На данный момент DOYR занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 335 649, при оборотном предложении 1,00B DOYR. В течение последних 24 часов, DOYR торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,01266627, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе DOYR изменился на -0,18% за последний час и на -2,21% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 62,19K.

Рыночная информация DOYR (DOYR)

Рыночная капитализация $ 335,65K$ 335,65K $ 335,65K Объем (24Ч) $ 62,19K$ 62,19K $ 62,19K Полностью разводненная рыночная капитализация $ 335,65K$ 335,65K $ 335,65K Оборотное предложение 1,00B 1,00B 1,00B Общее предложение 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация DOYR составляет $ 335,65K, при 24-часовом объеме торгов $ 62,19K. Циркулируещее обращение DOYR составляет 1,00B, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 335,65K.